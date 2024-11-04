Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Ceylan etrafa gelişigüzel çöp atanlara çağrıda bulundu. Ceylan, “Her akşam temizlik yaptığımız parklarda ve mesire alanlarında, sabah onlarca poşet çöp topluyoruz. Temizlik çalışması yaptığımız dereden, bir hafta sonra en az 50-60 poşet çöp çıkarıyoruz. Unutulmamalıdır ki en güzel temizlik, hiç kirletmemektir. Temizlemek bizim görevimiz ama korumak hepimizin görevi.” dedi.

Manisa’da, bütün uyarılara rağmen etrafa gelişigüzel atılan çöpler, görüntü kirliliği oluşmasının yanı sıra çevreyi ve toplum sağlığını da tehdit ediyor. Özellikle en işlek cadde ve sokaklara, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklara ve mesire alanlarına atılan çöpler çevre bilincinin önemini bir kez daha öne çıkarıyor.

Aynı noktalardan sabah akşam çuvallar dolusu çöp toplanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler çevre kirliliğine karşı, daha temiz bir kent için temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kentin en işlek sosyal alanlarından her gün onlarca poşet çöp toplayan temizlik işçileri, vatandaşlara daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunuyor.

Akşam saatlerinde yaptıkları temizliklerin ardından tertemiz bıraktıkları alanlarda, yine sabah saatlerinde aynı kirlilikle karşılaştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Ceylan, şu açıklamalarda bulundu; “Manisa merkez ve 15 dış ilçemizde, sorumluluk alanlarımızda olan noktalarda, 70 personelimizle ve vakumlu süpürge araçlarımızla temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Personellerimiz, iki vardiya halinde, sabah 07.00’dan 00.00 saatleri arasında sürekli sahada. Akşam vardiyasında çalışan arkadaşlarımız, sorumluluğumuzda olan alanları temizleyip, vatandaşlarımızın tertemiz bir Manisa’ya uyanması için çalışıyor. Ancak sabah 07.00 vardiyamız başladığında akşamki temizlikten eser kalmadığını görüyoruz.”

“Işıklarda bekleyen bazı sürücüler de araçlarındaki çöpleri dışarı atıyor”

Park bahçelerin yanı sıra trafik ışıklarının olduğu noktalara da dikkat çeken Ceylan “Kırmızı ışıklarda duran sürücülerin dahi, yeşil ışığı bekledikleri esnada araçlarında bulunan şişe, sigara izmariti, poşet ve bunlara benzer tüm çöplerini kavşak içlerine attıklarını görüyoruz. Bu da çok kötü bir görüntünün oluşmasına neden oluyor.” dedi.

“Mesire alanından günlük en az 20 poşet dolusu çöp topluyoruz”

Temiz bir kentin ancak elbirliği ile mümkün olacağını vurgulayan Daire Başkanı Bülent Ceylan, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Bizler, bütün personelimizle birlikte, Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in de destekleri sayesinde Manisalı vatandaşlarımıza temiz, hijyenik bir ortam sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat sadece bizim çalışmalarımızla bunun olması mümkün değil. Tüm vatandaşlarımızın da temiz bir şehir için aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Manisa’mızın sembol noktalarında birisi olan gözde mekanlarımızdan biri Ulupark’tan örnek vermek istiyorum. Ekiplerimiz her akşam 22.00 ile 23.00 civarları orada kapsamlı bir temizlik yapıyor. Sabah 07.00’da orada temizliğe başlayan personellerimiz en az 6-7 poşet dolusu çöpü tekrardan temizlemek zorunda kalıyorlar. Bu da gece saatlerinde parklarımızın ne kadar kirletildiğini gözler önüne seriyor. Diğer noktalarda da durum farklı olmuyor. Örneğin Yunusemre ilçemizin sınırlarında yer alan Çiftlik Park dediğimiz mesire alanımız. Burada da günlük en az 20 poşet dolusu çöp topluyoruz. Buralarda birçok çöp kovamız bulunmakta. İnsanlarımızdan ricamız, lütfen çöplerinizi çöp kovalarına, çöp konteynerlerine atın. Manisa hepimizin ve Manisa’yı temiz tutmak hepimizin görevi.”

“Evinde bulunan çöp dolu poşeti balkondan dereye fırlatanlara şahit oluyoruz”

Manisa il merkezinde bulunan Çaybaşı Deresi’nden her hafta onlarca poşet dolusu çöp topladıklarını söyleyen Ceylan, temizlik esnasında yaşadıkları bir olayı anlattı; “Manisa’mızın merkezinde, Kırmızı Köprü civarındaki Çaybaşı dediğimiz doğa harikası bir deremiz var. Bu deremizin içini de MASKİ Çevre Koruma Daire Başkanlığı ile ortaklaşa en az haftada bir kere temizliğini yapmaktayız. Ancak bir sonraki temizlikte ortalama 50-60 poşet çöp çıkıyor. Bir keresinde kendim şahit oldum. Orada, 4. katta oturan bir hanımefendi evinde bulunan çöp dolu poşeti balkondan dereye fırlattı. Manisalı hemşehrilerimizin temizlik konusunda çok daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki en güzel temizlik, hiç kirletmemektir. Temizlemek bizim görevimiz ama bunu muhafaza etmek de hepimizin görevi.”

"Çevreyi korumak hepimizin elinde"

Yarınlara daha temiz bir Manisa bırakmak amacıyla sabah akşam alanlarda temizlik çalışmaları yürüttüklerini ifade eden belediye personeli Yasemin Can: “Her gün 7-4 ve 4-12 olacak şeklinde iki vardiya halinde sahadayız ve gece gündüz demeden şehrimizi temizliyoruz. Sorumluluk alanlarımızda olan bölgeleri gece temiz bir şekilde bırakıyoruz ama sabah geldiğimizde manzara yine aynı şekilde, kirlenmiş oluyor. Biz temizliyoruz ama korumak hepimizin elinde. Çöplerimizi belediyemizin koyduğu çöp kutularına atarsak daha iyi olur. Yarınlara daha temiz bir Manisa bırakmış oluruz.” diye konuştu.

"Çöpleri çevreye değil, çöp konteynerlerine atalım"

Çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden Yusuf Cantimur ise, “Sahada 7-24 çalışıyoruz ama sabah kalkıp geldiğimizde yine kirlenmiş oluyor. Her yerde çöp konteynerleri veya çöp kutuları var, içleri boş ama etrafları çöplerle dolu. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama halkımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz. Temizlik bizim işimiz, korumak hepimizin işi. Bazı zamanlar biz temizlik yaptığımız anlarda bile ellerindeki çöpleri getirip temizlediğimiz derelere atanları gözlerimizle görüyoruz. Bu parklar, bu sokaklar, bu dereler hepimizin.” dedi.