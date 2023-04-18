Zonguldak’ta oruç açmak isteyen vatandaşlar ezanın geç okunması üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. Teknik arızadan dolayı ezanın merkezi sistemden okunamadığı, sorunun giderilmesinin ardından gecikmeli de olsa ezanın okunduğu öğrenildi.

Ramazan Ayı’nın sonuna sayılı günler kala Zonguldak’ta oruç açmak isteyen vatandaşlar saat 19.41’de iftar sofralarına oturdu. Merkezi sistemde yaşanan teknik arıza sebebiyle ezan vaktinde okunamadı. Ramazan Ayı’nda genellikle ezanın erken okunması sebebiyle oruç kazaları yaşanırken bu kez tam tersi yaşandı.

Vatandaşlar dakikalarca akşam ezanının okunmasını bekledi. Ancak ezan okunmayınca herkes telefonlara sarılarak ezanın okunup okunmadığını araştırdı.

Gecikmeli de olsa ezan okunurken yaşanan sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Müftülük yetkilileri aksaklık nedeniyle vatandaşlardan özür diledi. İl Müftüsü Aşır Durgun, merkezi sistemin teknik bir arızadan dolayı açılmaması üzerine bazı camilerde ezanın okunamadığını söyledi. Durgun, "Vatandaşlarımızdan arkadaşlarımız adına özür diliyoruz. Oruç açısından bir sıkıntısı yok çok şükür. Böyle mübarek bir akşamda yaşandığı için de üzgünüz ama tamamen teknik bir arıza olmuş" dedi.

Ezanın geç okunduğunu fark eden Zülküf Aydın, “Bugün bir karışıklık olduğunu fark ettik. Kendi saatimizde mi hata var diye düşündük ama sonradan fark ettik ki gecikme durumu olmuş. Her oruçta beklediğimiz gibi bugün de ezanı bekledik" dedi.