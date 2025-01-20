Aksaçlılar Genel Başkanı Ahmet Bereket, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu davasında zaman aşımı kararına tepki gösterdiği ve dava sürecinde suskun kalan kişileri eleştirdiği çıkışlarıyla yeniden gündeme geldi.İZMİR (İGFA) - Aksaçlılar Genel Başkanı Ahmet Bereket, çarpıcı açıklamalar sonrasında isimsiz tehdit telefonları aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, Yargıtay 5. Dairesi’nin 2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehit olmasıyla ilgili davada zaman aşımı kararı alınması, Ahmet Bereket tarafından sert sözlerle eleştirildi.

Bereket, Yazıcıoğlu’nun ismini kullanarak makam sahibi olan başdanışman, komisyon üyesi, parti genel başkanı, milletvekili ve belediye başkanları gibi isimlerin dava sürecinde suskun kaldıklarını dile getirdi. Bu kişileri, Yazıcıoğlu’nun davasına dünyevi menfaatler uğruna ihanet etmekle suçladı.

TEHDİTLER GÜNDEME DAMGA VURDU

Bereket’in bu açıklamaları, hem sosyal medyada, hem de basında geniş yankı buldu. Ancak açıklamalarından sonra isimsiz tehdit telefonları aldığı iddiası kamuoyunda şok etkisi meydana getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Bereket, “Şehit liderim Muhsin Yazıcıoğlu davasındaki zaman aşımı kararının ardından yaptığım açıklamalar birilerini öylesine rahatsız etmiş ki, tehdit telefonlarıyla bizi susturacaklarını sanıyorlar. Zavallılar! AKSAÇLILAR’I ve Şehit lider Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşlarını hiç tanıyamamışlar. Ben bu tür tehditlere parti il başkanlığım döneminden beri alışığım. Isıracak it dişini göstermez derler; bunların cesareti ancak isimsiz telefonlarla ve klavye delikanlılığıyla sınırlı.” diye konuştu.

ŞİKAYETLERE RAĞMEN SONUÇ ALINAMADI

Ahmet Bereket, tehditlerle ilgili neden şikayette bulunmadığına yönelik sorulara ise şunları kaydetti:

“Daha önce de emniyet ve savcılık kayıtlarına geçen şikayetlerimiz oldu. Misyonerlik faaliyetleriyle ilgili çalışmalarımızı paylaştığımızda ismim ve resmim bir site tarafından açıktan paylaşılmıştı. Bir federasyon başkanının dağda ölene şehit demesine karşılık ‘dağda ölene leş denir’ diyerek eleştiride bulunup resmi şikayet yaptım. Parti binama tehdit mektupları bırakıldı, emniyet birimleri tahkikat yaptı. Ancak şikayetlerimizden bugüne kadar bir sonuç alınmadı. Bu nedenle kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye devam edeceğiz.”