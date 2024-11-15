Türkiye’nin önde gelen özel doğalgaz dağıtım şirketlerinden Aksa Doğalgaz, sürdürülebilir yüksek büyüme ve globalleşme odağıyla yeni dönem stratejik yol haritasını belirledi. Kazancı Holding ve Aksa Doğalgaz üst yönetiminin liderliğinde gerçekleşen strateji toplantısında 2030 yılına doğru güçlü hedeflerle ilerlendiği vurgulandı.

Aksa Doğalgaz, 2024 yılı gelişmelerini ve 2025 hedeflerini, Kazancı Holding ve Aksa Doğalgaz üst yönetimi liderliğinde, iki gün süren strateji toplantısında değerlendirdi. “Daha Yeni Başlıyoruz” temasıyla gerçekleştirilen toplantıda; sektöre yön veren uygulamalar, projeler, sistematik operasyonel adımlar ve kazanımlar ele alınarak 2025 yılı yol haritası oluşturuldu ve uzun dönem 2030 hedefleri paylaşıldı.

2023 yılında 49,8 milyar TL’lik ciroya ulaşan şirket, aynı dönemde yapılan 5,7 milyar TL’lik yatırımla birlikte toplam yatırım tutarını bugünkü değerle yaklaşık 60 milyar TL’ye çıkardı. 2015’te belirlenen 2025 yılı stratejik hedeflerini aşan Aksa Doğalgaz hem bu hedeflerini güncelledi hem de 2030 yılına dek gerçekleştireceği yeni yatırım planlarını açıkladı.

Bu yatırımlarla gelişim ve yenilik odaklı hizmet ağının sınırlarını genişletmeye devam edeceklerini belirten Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “Gururla söylüyorum ki, Kazancı Holding’in yarım asrı aşan tecrübesi ve bilgi birikiminden güç alarak ilerleyen öncü bir şirketiz. Kurulduğumuz ilk günden beri illerimizin coğrafi farklarını, beklentilerini ve koşullarını iyi anlayarak bir oya gibi hizmetlerimize işliyoruz. İşte bu yüzden yol haritamız sapasağlam. Durmak bilmeden büyüyor, sektörümüzde rol model olmaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla 31 ilin sınırları içerisinde bulunan 27 il merkezi ile 306 ilçe ve beldede, 175 ofisimiz ve 4 bin 500’den fazla çalışanımızla 5 milyonu aşkın abonemize doğal gazı güvenle ulaştırıyoruz. Doğal gaz dağıtım şebekemiz 45 bin kilometreyi aştı. Operasyonel uygulamalarımızı ve güçlü adımlarımızı sürekli olarak çeşitli iyileştirmelerle optimize ediyor, hep daha iyisini hedefliyoruz. Her geçen gün gelişiyor ve geliştikçe daha da büyüyor, ülkemizin kalkınmasına hizmet ediyoruz. Özverimiz bize önemli tecrübeler kazandırdı, tecrübemizle de lider olduk. Bu bayrağı daha da ileri taşımak için coşkulu ve kararlıyız” dedi.

2030 stratejik hedefleri: Güçlü yatırım, sürdürülebilir büyüme

Şirket, Kazancı Holding’in stratejik vizyonu ile ilerlerken, 2030 hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir yüksek büyüme, globalleşme ve kurumsallaşmaya yatırım yapıyor. Bu kapsamda şirket hem Türkiye’de hem de yurt dışı pazarlarda önemli adımlar atacak. Bu yatırımlar sayesinde şirket hizmet ağını da genişletecek. Şirket 2030 yılına gelindiğinde şebeke büyüklüğünü yüzde 57 artışla 45 bin 478 kilometreden 70 bin kilometreye çıkarmayı ve abone sayısını yüzde 66 artışla 5 milyondan 8,2 milyona ulaştırmayı amaçlıyor. Bunun yanında, doğal gaz dağıtım hacmini de yüzde 78 artışla 10 milyar metreküpten 17,2 milyar metreküp seviyesine çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan, 2023 yılı sonu itibarıyla 158 milyon ABD dolar FAVÖK değerine ulaşan şirket, bu rakamı yıllık ortalama yüzde 14 artırarak ilerlemeyi hedefliyor. Bugün 1,7 milyar ABD doları seviyesinde olan cirosunu ise 3,1 milyar ABD doları seviyesine yükseltmeyi öngörüyor.

Yapay zeka ile daha etkin müşteri deneyimi

Hizmet alanlarında oluşturdukları başarının sürdürülebilir iş stratejilerinin ve mükemmel müşteri deneyimi hedeflerinin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Arslan, “Stratejik hedeflerimize doğru ilerlerken yeni nesil teknoloji yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Devreye aldığımız yapay zekâ tabanlı çözümlerle birlikte müşteri deneyim yolculuğunu tüm temas noktalarımızda sürekli ölçümlüyor, abonelerimize daha etkin ve zengin bir müşteri deneyimi yaşatıyoruz. Toplumsal eşitlik ilkesiyle ilerleyerek proaktif çözümler üretiyoruz. ‘Engelsiz Aksa’ projemizle web sitemizi görme ve işitme engelli abonelerimize özel olarak erişilebilirlik standartlarına uygun olarak yapılandırdık, bilgiye erişimdeki tüm engelleri ortadan kaldırdık” dedi.

“Yemyeşil yarınlar için çalışıyoruz”

2024 yılında imza attıkları önemli atılımlar ve başarılarla gelecek dönem hedefleri için güçlü bir temel oluşturduklarına dikkat çeken Arslan, sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimize en iyiyi sunarken, doğal ve temiz yarınlara ulaşmak için çevresel etkilerimizi gözetmeyi de temel bir sorumluluk olarak ele alıyoruz. Sürdürülebilir bir dünya, yemyeşil yarınlar için çalışıyoruz. Sera gazı kaynakların tespit edilmesi, karbon emisyonunun kontrol altına alınması ile azaltılması amacıyla hayata geçirdiğimiz Karbon Emisyonu Hesaplanması ve Azaltılması projemizi Trabzon-Rize bölgemizde başarıyla tamamladıktan sonra ikinci fazda bölgelerimizin tamamında yaygınlaştırmak üzere harekete geçtik. 21 bölgemizin 2023 faaliyet yılına ait karbon ayak izi hesabını başarıyla tamamladık. Sürdürülebilir bir dünya, yemyeşil yarınlar için ‘Daha Yeni Başlıyoruz’ diyoruz.”