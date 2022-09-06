Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören Akrobasi Sirki’nde son günler yaşanıyor. Her akşam keyifli ve heyecanlı gösterilere imza atan Akrobasi Sirki, 11 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği tek gösteriyle Talas programını bitirecek.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören Akrobasi Sirki’nde son günler yaşanıyor. Her akşam keyifli ve heyecanlı gösterilere imza atan Akrobasi Sirki, 11 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği tek gösteriyle Talas programını bitirecek.

Sıcak yaz akşamlarına renk katan ve çocuklarla birlikte ailelere farklı ve heyecanlı bir sosyal etkinlik imkanı sunan Akrobasi Sirki, büyük ilgi görüyor. Başta Talaslılar olmak üzere şehrin değişik yerlerinden gelen vatandaşlar, 600 kişilik sirk çadırını her gösteride tamamen dolduruyor. Hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, illüzyon, palyaço ve jonglör gösterileriyle büyük küçük herkesin heyecan dolu dakikalar geçirdiği sirki şu ana kadar 10 binden fazla kişi izledi.

Sirkten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, özellikle çocukların çok mutlu olduğuna işaret ederek, “Sıcak yaz akşamlarımıza renk kattı. Çocuklarımızla birlikte hem eğleniyoruz hem de heyecanlı anlar yaşıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yenidoğan Mahallesi Bilge Kaan Caddesi üzerinde bulunan Anneler Parkı’na kurulan sirkte, hafta içi 20.30’da tek seans, hafta sonu ise 17.00 ve 20.30 olmak üzere iki seans halinde gösteriler gerçekleştiriliyor. Sirk, 11 Eylül Pazar günü tek seansla seyircilerin karşısında olacak ve saat 20.30’da son gösterisini yapacak.

Akrobasi sirkinin biletleri, Talas Belediyesi veznesi, Osmanlı Evi, 7/24 Kütüphane kantini ve sirk gösteri alanında, 17.00 seansı 15 lira, 20.30 seansı 25 liradan satışa sunuluyor.