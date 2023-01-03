Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği lisans programları, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akredite edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği lisans programları, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akredite edildi.

Birçok başarısıyla adından söz ettiren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği lisans programları TURAK tarafından 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle akredite edildi. Türkiye’de yaklaşık 52 Turizm Fakültesi arasından 7. akrediteyi alan SCÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği Fakültesi eğitim kalitesini tescilledi.

“Bu belgeyle birlikte fakültenin eğitim standartların üzerinde olduğu anlamına geliyor”

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, alınan akredite ile birlikte fakültenin vermiş olduğu eğitimin standartların üzerinde olduğu anlamına geldiğini söyleyerek, “Fakültemiz 01.01.2023 yılından itibaren Tura Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akredite edildi. Bu akredite belgesiyle birlikte fakültemiz vermiş olduğu eğitim standartlaştırıldı. Bu belgeyle birlikte fakülte vermiş olduğu eğitim standartların üzerinde olduğu anlamına geliyor. Önümüzdeki ÖSYM’nin seçim kılavuzu ile birlikte öğrenciler özellikle akredite olmuş fakülteleri ve bölümleri tercih etmektedir. Bu da öğrencilerin seçimlerinde öncelik tanıyacak, bu fakültede eğitim alma arzusu olacak. Çünkü bu belgeyi taşıyan fakültelerde uygulamalı eğitim mutfaklarının olduğunu, uygulamalı eğitim restoranlarının olduğunu, konaklama işletmelerine sahip olduğunu, eğitim müfredatının iyileştirildiğini, 2. ve 3. Yabancı dil eğitiminde belli bir seviyeye ulaştığını ve okul sonrası iş bulma noktasında da ciddi bir networkün sağlandığı anlamına geliyor. Bu belge ile fakülte öğrencilerin tercih edilebilirliğini artıracak. Türkiye’de yaklaşık 52 Turizm Fakültesi var. 2022 yılında kadar akredite olmuş fakülte sayısı 6’ydı bu belgeyle biz Türkiye’de 7. akredite olma özelliğini kazandık. Fakültemizde Turizm işletmeciliği ve Gastronomi mutfak sanatları eğitimi vermekte. Bu iki bölüme ait bölge ile tüm fakülteleri ile akredite olmuş durumdayız” dedi.

Turizm Fakültesi Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, üniversitede tüm bölümleriyle akreditasyon alan tek fakülte unvanını aldıklarını belirterek, “Fakültemiz Gastronomi mutfak sanatları bölümü ve turizm işletmeciliği bölümüyle akreditasyon süreçlerini tamamlayarak, üniversitemizdeki tüm bölümleriyle akreditasyon alan tek fakülte unvanını almış bulunmaktadır. Bu süreç yaklaşık 2 yıl sürdü. Akreditasyon sayesinde tüm eğitim süreçlerimiz, iç paydaşlarımız ve dış paydaşlarımızın görüşleri alınarak bu süreç tamamlanmış bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde eğitimimizde olan tüm dersler, derslerin amaçları, sınavda sorulabilecek sorular, öğrenci görüşleri alındı” diye konuştu.

“Akreditasyon verilen eğitimin kalitesini ölçen bir süreç”

Turizm Fakültesi Mutfak Sanatları 3. Sınıf öğrencisi Ümran Karaman, verilen akreditasyonun eğitimin kalitesini ölçen bir süreç olduğunu ifade ederek, “Akreditasyon sürecinde fakültemiz, idari ve akademik personel öğrencilerin kurul ve komisyonlara katılımlarını uygun gördü ve biz fakültemize bağlı birimlerde tüm kurul ve komisyonlara katılarak görüşlerimizi bildirme şansı yakaladık. Bu çerçevede bazı değişiklikler yapıldı, ders programı ve derslikler değişti ve hiçbir fakültede olmayan kare kod uygulamasıyla öğrenci memnuniyet ve şikâyetlerini dile getirme şansı bulduk. Akreditasyon verilen eğitimin kalitesini ölçen bir süreç ve bizim aldığımız eğitimin en kadar başarılı olduğu bu şekilde kanıtlanmış oldu ve biz çok mutluyuz” şeklinde konuştu.