- Akrabalarını öldüren şüphelinin, olayın ardından boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı



MERSİN (İHA) - Mersin'de 2 amcası ile bir akrabasını bıçaklayarak öldüren şüphelinin, işlediği cinayetin ardından boşandığı eşinin evinin kapısına dayanarak camları kırıp kadını ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana gelen olayda, C.U. adlı şahıs, birlikte alkol aldığı amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i, çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli şahıs olaydan sonra kaçarken, öldürülen 3 kişinin cansız bedeni, sabah komşuları tarafından bulundu. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Cinayetlerin ardından boşandığı eşinin evinin kapısına dayanmış

Öte yandan işlediği 3 cinayetin ardından kendisine ait araçla olay yerinden kaçan şüpheli C.U'nun, aynı gece boşandığı eşinin evine giderek ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Eski karısı F.G'nin, merkez Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki evine giden zanlının, kapıyı açmayan kadını ölümle tehdit ettiği ve evinin camlarını kırdığı öğrenildi. Kadının jandarmayı arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden ekiplerin kovalamaca sonrası yakaladığı şüphelinin, aracındaki kan izlerinin tespit edilmesi üzerine 3 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.