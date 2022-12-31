Adıyaman’da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, cadde üzerinde bulunan 1 vatandaşa saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Adıyaman’da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, cadde üzerinde bulunan 1 vatandaşa saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi 22021 nolu sokakta meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen ve aralarında yıllar öncesine dayanan kan davası olan kişiler arasında silahlar konuştu. Otomobil ile sokağa gelen bir kişi elindeki silah ile Y. ailesine ait eve doğru ateş etti. Y. Ailesinden kişilerde tabancaları ile otomobilden açılan ateşe karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada fırında çalıştığı öğrenilen ve caddede bulunan İmam Korkmaz’a saçma isabet eti. İmam Korkmaz hafif şekilde yaralandı. Çıkan silahlı çatışma sonrasında otomobilde bulunan kişi olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 13 adet boş kovan tespit edildi. Olaya karışan otomobil iki çevre yolu üzerinde park edilmiş halde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.