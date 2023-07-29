Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde akrabaların havyan gübresi dökme kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Kızılcadam köyü Herekli mahallesinde yaşayan kanser hastası olan Mehmet Zorlu’nun evinin camının önüne havyan gübresi dökülmesi üzerine eşi Safiye Zorlu ve kızı Ayşe Zorlu, akrabaları Hasan Zorlu’dan hayvan gübresini başka yere dökmesini istediler. Buna tepki gösteren Hasan Zorlu uyarılara rağmen kardeşinin evinin yakınına hayvan gübresi dökmeyi sürdürünce iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Safiye Zorlu ve kızı Ayşe Zorlu ilçe kaymakamlığına giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli kontroller yapılarak tutanak tanzim edilerek hayvan gübresini döken Hasan Zorlu’ya idari para cezası kesildi ve gübreleri kaldırması istendi. Bunun üzerine iki aile arasında yine gerginlik yaşanırken, Hasan Zorlu, yengesi Safiye Zorlu ve yeğeni Ayşe Zorlu’ya sopalarla saldırdı. Saldırıda Ayşe Zorlu omzuna aldığı sopa darbesi ile yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.