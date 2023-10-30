Muğla’nın Seydikemer ilçesinde akrabalar arasında iddiaya göre, tarla sürme konusu çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, olay sonrası gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Olay, Çaltıözü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı tarlayı sürmek istedikleri ileri sürülen M.A. ve akrabası D.A ile çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A’nın kardeşi T.A, akrabaları D.A. ile çocukları Ş.A. ve H.A’yı bıçakla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri de olayla ilgili M.A. ve T.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, T.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.