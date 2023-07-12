AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu Ağrı Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ak Parti Yerel Yönetimler Baskan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu bir dizi toplantı ve görüşmele için geldiği Ağrı’da çeşitli STK temsilciliklerini ziyaret ettikten sonra Ağrı Belediyesini ziyaret etti.

Belediye hizmet binasına gelen Köseoğlu’nu, Başkan Karadoğan çiçekle karşıladı. Şeref defterini de imzalayan Köseoğlu, “Türkiye’nin zirve şehri Ağrı’mızın hizmetleriyle taçlanan belediye ekibimizi başkanımız Metin Karadoğan nezdinde gönülden kutluyorum” dedi.

Başkanlık makamında meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile toplantının ardından Köseoğlu çekilen hatıra fotoğrafının ardından ayrıldı.