Hadımköy Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasında, yaklaşık üç aydır üretimin başlamaması üzerine AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe fabrikanın önünde yaptığı basın açıklamasında, “Giydiniz önlüklerinizi, önünüze de birkaç tane ekmek koydunuz bir gösteriş yaptınız. Biz zannediyoruz ki fabrikanın açılışı yapılıyor ve hizmet verecek. Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üç yıllık CHP yönetiminde nasıl servis dışı haline getirildiğinin en güzel bir şekilde gösteren örneklerden biridir” dedi.

Hadımköy Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasında, yaklaşık üç aydır üretimin başlamaması üzerine AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe fabrikanın önünde yaptığı basın açıklamasında, “Giydiniz önlüklerinizi, önünüze de birkaç tane ekmek koydunuz bir gösteriş yaptınız. Biz zannediyoruz ki fabrikanın açılışı yapılıyor ve hizmet verecek. Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üç yıllık CHP yönetiminde nasıl servis dışı haline getirildiğinin en güzel bir şekilde gösteren örneklerden biridir” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üç ay önce açılışı yapılan Hadımköy Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının üç aydır üretime başlamaması sebebiyle fabrikanın önünde açıklama yaptı.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Arkamızda bulunan Halk Ekmek Fabrikasının projelendirilmesi ve başlangıcı AK Parti döneminde olmuştur. Yüzde 45 - 50 oranında yapımı tamamlanmıştı, makineleri alınmıştı, montaj ve süreçleri kalmıştı. Bu fabrikanın yapımına başlarken, Ekrem İmamoğlu dahil CHP Meclis üyeleri bu fabrikanın projesine karşı çıktılar. Ama İstanbul iktidarına geldikten sonra bu fabrikayı açtılar. Değerli Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın bu konu ile ilgili çok güzel bir tarifi oldu. fabrikada hizmet başlamıyor. Arka Fon açılışı yapılıyor demişti. Açılışı Genel Başkanlarınızı çağırdınız, giydiniz önlüklerinizi, önünüze de birkaç tane ekmek koydunuz bir gösteriş yaptınız. Biz zannediyoruz ki fabrikanın açılışı yapılıyor ve hizmet verecek. Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok. Birkaç gün önce burada yaptığımız basın toplantısı neticesinde, fabrikanın ön tarafına birkaç tane önlük giyen işçi kardeşimizin gelmesi bu gerçeği değiştirmez" diye konuştu.

“İstanbul’un ekmeğiyle oynamayın”

İstanbul’un ekmeğiyle oynamayın diyen Kabaktepe, "Buradan tekrar sesleniyorum İstanbul’un ekmeğiyle oynamayın. İstanbul Büyükşehir Yetkilileri, bir açıklamalarında 1.4, bir açıklamalarında 1.5, bir açıklamalarında 1.6 milyon ekmeğe ihtiyaç var deniyor. Biz bu belediyeyi 25 yıl yönettik. Devrettiğimiz de Halk Ekmeğin üretim kapasitesini 2.1 milyona kadar çıkarmıştık daha bu fabrika da yoktu. Yine şu an ki İBB yönetiminin bürokratlarının açıklamalarına göre, İstanbul’da Halk Ekmeği üretim kapasitesinin 1.8 milyon olduğunu söylüyorlar. Sizin verdiğiniz rakamları dikkate alarak söylüyorum ürettiğiniz 1.8 milyon ekmek neden İstanbullunun ekmek talebini karşılayamıyor. Çünkü servis yapmıyorsunuz. Halk Ekmek Büfesi engelleniyor oyunuyla yapmadığınız işlerin suçunu başkasına attığınız gibi, aynı zamanda toplumda huzuru ve barışı bozacak adımlar atıyorsunuz. Eğer ki İstanbul’un ekmek kapasitesini üretemiyorsanız ya bilerek yapıyorsunuz ya da beceriksizsiniz. Her ikisi de sizin bu yönetimde durmamanızı gerektiren bir durumdur. Bir sürü deneyimli çalışan alımı yaptıklarını söylüyorlar, 15 bin tane çalışanın ekmeğiyle oynadınız işten çıkardınız. Yerine üç katı deneyimli insan aldınız bir tane fırıncı ustanız yok mu bu fabrikadan ekmek çıkaracak” şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı basın açıklaması sonrasında, İstanbul Halk Ekmek Yönetim kurulundan olduğunu Söyleyen, 2019 Seçimlerinde İstanbul Sancaktepe Belediye başkan adayı Özgen Nama ve beraberindekiler, basın açıklamasının yapıldığı alana gelerek, Kabaktepe ve beraberindeki heyeti çamur atmakla suçlayıp fabrikada üretimin olduğunu iddia ederek fabrikayı dolaşmayı davet etti.

Baskını Genel Başkanına sor diyen Kabaktepe, "Biz ilan ederek basın açıklamasına geliyoruz. Yapılan basın açıklamasından sonra üretime başladıysanız tebrik ediyoruz" dedi.