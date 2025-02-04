Meteorolojik verilerin soğuk ve karlı bir dönemi işaret etmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni sistemler kazandırılan araçları AKOM merkezli kış tatbikatıyla test etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'daki kış tatbikatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları Arif Gürkan Alpay ve Erdal Celal Aksoy, İBB Afet İşleri Daire Başkanı Ergün Cebeci ile karla mücadele ekipleri katıldı.

Çağlar’ın yönlendirmesiyle başlayan tatbikatta, araç takip sistemi, araç operatörlerinin bilgileri, trafik ve araç kamera sistemleri test edilirken, tatbikat gereği kurgulanan trafik kazası sonrası yol kapanması ve ekiplerinin müdahalesi de gerçekleştirildi.

İstanbul’un 4 bin 140 kilometrelik yol ağında hizmet veren kar küreme ve tuzlama ekipleri, 637 müdahale noktasında hazır bekletilirken, metrobüs güzergâhında da 44 araç ve iş makinesi sürekli çalışması planlandı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde bin 551 araç ve iş makinesi görev yapacak. 788 adet kar küreme ve tuz sericili kamyon aktif olacak, 60 kamyon ise yedek olarak bekletilecek.

Tuz depolarında 280.000 ton tuz hazır bulunuyor, ayrıca ilçelere 19.000 ton tuz desteği sağlandı. Kritik kavşaklar ve yaya noktaları için 377 kutu ve torba tuz bulunduruluyor.

BUZLANMAYA ERKEN UYARI SİSTEMİ İLE ÖNLEM

İstanbul genelinde 60 noktada kurulu Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile yollardaki buzlanma riski anında tespit edilerek, ekipler harekete geçirilecek. 48 adet çekici ve kurtarıcı araç olası trafik kazalarına ve yolda kalmalara karşı hazırda bekletilecek. Kapanan yolların hızlı açılması için 31 kritik noktada bariyer açma planlaması yapıldı.

Köy yollarının kapanmaması için 170 adet kürüme aparatlı traktör muhtarların kontrolüne verildi.

Yoğun kar yağışı durumunda kritik noktalara mobil büfeler kurulacak.

Hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su ikram edilecek. Vatandaşların kullanımı için 6 mobil tuvalet hizmet verecek.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara sahip çıkarken, 11 Kasım 2024’ten bu yana toplam bin 828 kişi misafir edildi. An itibarıyla 418 erkek, 79 kadın olmak üzere toplam 497 evsiz vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesislerinde ağırlanıyor. Evsiz erkekler Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binası’nda, evsiz kadınlar ise Tuzla’daki BAHAR Merkezi Spor Salonu’nda konaklarken, evsiz aileler için de anlaşmalı otellerde barınma hizmeti sağlanıyor.