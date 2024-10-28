Artçı sarsıntıların devam ettiği Adana’da Kozan Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), ilçedeki okullarda Afet Bilgilendirme Eğitimleri düzenliyor. Okullarda gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrenciler afetlerde verecekleri hızlı tepkiler noktasında bilinçlendiriliyor.

“Afet bilinci gelecek nesiller için hayati önem taşıyor”

Artçı sarsıntıların devam ettiği Adana’da Kozan Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), ilçedeki okullarda Afet Bilgilendirme Eğitimleri düzenliyor. Eğitimler hakkında konuşan AKOM Müdürü Ali Güven, afet bilincinin deprem ve bir afet anında yaralanmaların önüne geçecek bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, “6 Şubat depremi ve ardından bölgemizde sık sık yaşadığımız depremler sonrası amacımız çocuklarımıza afet bilincini kazandırmak ve onları doğal afetler karşısında ne yapacakları konusunda bilgilendirmektir. Afetlerle mücadele, sadece yetişkinlerin değil, her yaştan bireyin sorumluluğudur. Bu eğitimlerle çocuklarımıza hem hayat kurtarıcı bilgiler veriyor hem de gelecekte daha bilinçli bireyler yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

Güven, ayrıca afet anında hızlı ve doğru tepki vermenin hayat kurtardığını belirterek, "Bugün Bucak İlkokulu ve Ortaokulunda verdiğimiz eğitimle yüzlerce öğrenciye ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, bu eğitimleri ilçemizdeki tüm okullara yaymaktır" diye konuştu.

"Öğrencilerimizin bilinçlenmesi bizim için önemli"

Bucak İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Sümeyye Ucun, AKOM’un düzenlediği bu eğitimlerin öğrenciler açısından çok değerli olduğunu belirtti. Ucun, "Öğrencilerimizin afetlere karşı bilinçlenmesi, hem okulumuz hem de aileleri için son derece önemli. Ali Güven ve ekibine teşekkür ediyoruz. Eğitimler sayesinde öğrencilerimiz hem teorik bilgiler ediniyor hem de uygulamalı eğitimlerle afet anında ne yapacaklarını öğreniyorlar" dedi.