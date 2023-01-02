Trabzon’un uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Akoluk Arıtma Tesisi ve Trabzon Ana İsale Hattı inşaatında sona gelindi.

Trabzon’un uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Akoluk Arıtma Tesisi ve Trabzon Ana İsale Hattı inşaatında sona gelindi.

Trabzon bir büyük yatırıma daha kavuşuyor. Şehrin en önemli yatırımlarından biri olan ve uzun yıllar kentin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Akoluk Arıtma Tesisi ve 93 km uzunluğundaki isale hattı kapsamında yapılan Kutlugün İletim Tünelinde delgi çalışmalarında sona gelindi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ilgili kurum amirlerinden oluşan heyet arıtma tesisi ve iletim tünelinde incelemelerde bulundu.

Kutlugün İletim Tüneli giriş noktasında DSİ 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan’ın iş kapsamındaki çalışmalarla ilgili yaptığı bilgilendirmenin ardından, 1.012 metrelik tüneli yürüyerek geçildi. İletim Tüneli incelemesinin ardından Akoluk Arıtma Tesisi ziyaret edildi. DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Alper Kaya ve İçme Suyu ve Atıksu Şube Müdürü Ümit Demirdağ tesis birimleri hakkında detaylı bilgiler paylaşırken, program 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi’nde yapımı devam eden içme suyu deposu inşaatının incelenmesi ile son buldu.

Trabzon’un oldukça önemli bir tesise daha kavuşmak üzere olduğunu söyleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “TİSKİ Genel Müdürlüğümüz adına DSİ eliyle inşa edilen ve şehrimizin içme suyu ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak olan Trabzon İçme Suyu İsale Hattı Kutlugün İletim Tüneli ve Akoluk Arıtma Tesisinde sona yaklaştık. Trabzon Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu, DSİ Genel Müdürlüğü görevine atanan Sayın Mehmet Akif Balta ve DSİ Bölge Müdürümüzle birlikte çalışmalardaki son durumu yerinde inceledik. Bu çalışmayı yürüten tüm DSİ Genel Müdürümüz nezdinde tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

“Yıllık 75 milyon metreküp su arıtılacak”

Projenin büyüklüğüne dikkat çeken Başkan Murat Zorluoğlu, “İş kapsamında 93 km uzunluğunda isale hattı, 1.012 metre iletim tüneli delgisi yapıldı. Geçtiğimiz hafta tünelde ilk ışık görüldü. %99 fiziki gerçekleşmeye ulaştığımız Trabzon İçme Suyu İsale Hattı inşaatımız ve Akoluk Arıtma Tesisimizle birlikte günlük 200.000 metreküp yıllık ise 75 milyon metreküp suyu arıtabileceğiz. Bu sayede Ortahisar ve Yomra ilçelerime bağlı 55 mahalleye memba kalitesinde bir içme suyu sağlayacağız” diye konuştu.

Tesisin bu yıl içerisinde hizmete alınacağını belirten Başkan Zorluoğlu şöyle devam etti:

“2023’ü açılış yılı olarak ilan etmiştik. Akoluk Arıtma Tesisimizi de bu kapsamda kısa süre içerisinde hizmete açacağız inşallah. Hali hazırda 90 rakıma kadar Esiroğlu Arıtma Tesisimizden cazibeli su veriliyorken Akoluk Arıtma Tesisimiz ile birlikte bu rakam 200 metre seviyelerine çıkacak. Bu sayede sadece enerji, motor ve pompa bakımlarından yıllık 70 milyon TL gibi ciddi bir enerji tasarrufu sağlayacağız. 18 ilçemizin geneline sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek adına gece gündüz demeden çalışacağız.”