Medikal ve Estetik Dermatoloji Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, altın iğne tedavisi akne izleri olmakla beraber gebelik, büyüme dönemi çatlakları, yara, yanık izleri, kol, bacaklardaki sarkmalar, terleme, boyun ve dekolte bölgesinin toparlanması, gözenek sıkılaştırma için etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Medikal ve Estetik Dermatoloji Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, altın iğne tedavisi akne izleri olmakla beraber gebelik, büyüme dönemi çatlakları, yara, yanık izleri, kol, bacaklardaki sarkmalar, terleme, boyun ve dekolte bölgesinin toparlanması, gözenek sıkılaştırma için etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Uçlarında altın bulunan iğneler, derinin üst katmanı epidermise zarar vermeden geçerek altına dermise fraksiyonel radyofrekans enerjisi gönderdiğini ifade eden Bursa Medicana Hastanesi Medikal ve Estetik Dermatoloji Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, "Bu enerji sayesinde deri ısıtılarak hasarlı kollajenin düzeltimesi ve yeni kollajen yapımını tetikliyor. Bu güçlü etki bizim çaresiz kaldığımız alanlarda umut vaad ediyor. Bunların başında akne izleri olmakla beraber gebelik, büyüme dönemi çatlakları, yara, yanık izleri, kol, bacaklardaki sarkmalar, terleme, boyun ve dekolte bölgesinin toparlanması, gözenek sıkılaştırma için etkili bir yöntem oluyor. Ameliyatsız cilt gençleştirmede öne çıkan yöntemlerden biri olarak yaz-kış fark etmeksizin uygulanabiliyor" dedi.

Kişiler yüz, dekolte, boyun ve gıdı bölgesi, göz çevresi, eller ve çatlaklar içinse karın, bacak, basen, kollar ve bel çevresine uygulama yaptırabildiğini belirten Turan, "Cihazda 25-64 adet altın kaplama mikro iğne bulunmakta olup bu iğneler 0,5’den 3,5 minimetre derinliğe kadar atış yapabiliyor. İşlem öncesi cilt temziliği sonrası lokal anestezik krem sürülerek, işlem son derece konforlu bir hale getiriliyor. Uygulama sonrası ilk 6 saat yoğun kızarıklık ve üç gün içerisinde pembeleşmeye dönen hafif kızarıklıklar izlenebilir. Bunun yanı sıra noktasal kanama odakları görülmesi son derece normal bir durum olup, üç dört içerisinde kendiliğinden düşecektir, kabuklarla oynamak iyileşmeyi geciktirdiğinden önerilmiyor. Dermatologunuz kişiye özel takvim çıkararak ayda bir sıklıkla 4-6 seans arası uygulama planlıyor. Uygulama yapılan gün duş alınmaması, nemlendirici ve mutlaka güneş koruyucu sürülmesi öneriliyor. Kişi bir kaç gün içerisinde normal hayatına dönüş sağlayabiliyor" şeklinde konuştu.