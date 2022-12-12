Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, Kasım ayında 326,8 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını açıklarken Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde ABD pazarına yoğunlaştıklarını belirtti.

ABD’de en çok ithalat yapan 5’inci eyalet olan Illinois’in Chicago kentinde düzenlenen PLMA’s 2022-Private Label Trade Show Fuarı’na 16 firma ile çıkarma yaptıklarını kaydeden AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, “Türkiye milli katılımı 7’nci kez Birliğimiz tarafından gerçekleştirilen organizasyonu başarıyla sonuçlandırdık. Özel markalı ürünlerin sergilendiği fuarda yeni ticaret köprüleri kurmak için önemli görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

PLMA’s 2022 Private Label Trade Show Fuarı’nda bin 400’den fazla firmanın 2 bin 300’ün üzerinde stant açtığını açıklayan Başkan Saadettin Çağan, “AKMİB organizasyonu ile fuara 16 firma katılım sağladı. Mutfak eşyası, ev eşyası, kozmetik, güzellik ve bakım ürünleri, ev eşyaları, kendin yap ürünleri, ambalaj, hediyelik eşya, mum, hediyelik paketleme, süs eşyaları, ışıklandırma, puzzle ve benzeri boş vakit oyunları, temizlik ürünleri, giyim ve aksesuarların sergilendiği fuarda oluşturduğumuz Türkiye pavilyonunda stant açan firmalarımız, ürünlerini teşhir edip tanıtımlar yaptı. ABD’deki büyük zincir mağazalarda özel markalı ürünlere yönelik talebi büyüteç altına aldık. Bu ülkede ulusal markalardan daha hızlı büyüyen ve birim satış payı yüzde 25’e ulaşan özel markalı ürünlere yönelik gelişmeleri lehimize çevirmenin gayretini gösterdik” diye konuştu.

ABD programında Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Chicago Türk Ticaret Merkezi’ni de ziyaret ettiklerini aktaran Başkan Çağan, O’hare havalimanına yakın bir noktada 10 bin metrekare alanda kurulan merkezin Türk ihracatçılara sunduğu hizmetleri yerinde gördüklerini ifade etti. Başkan Çağan, “Ofis, depo gibi fiziki imkânların yanı sıra şirketlerin ABD’de ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmeti veren merkezden AKMİB üyelerinin mutlaka yararlanması gerekiyor” dedi.

Sektörde yaşanan sıkıntılara ve çözüm istenen konulara da değinen Başkan Çağan, küresel arenadaki başarıların devamı için özellikle enerji maliyetlerindeki artışın önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan Çağan, küresel kriz ortamında kolay ulaşılabilir finansman ve nakit akışının sağlanmasıyla öngörülebilir bir ortamın oluşturulmasının sektörün rekabet gücünü daha da artıracağını ifade etti.

AKMİB’in Kasım ayı ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Çağan, şunları söyledi:

“Yılın 11’inci ayında 425 bin 768 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimiz, mineral yağlar ve mineral yakıtlar ürün grubunda 176,8 milyon dolarlık, plastikler ve mamullerinde 67,9 milyon dolarlık, anorganik kimyasallarda 35,1 milyon dolarlık ihracata imza attı. Birliğimiz, söz konusu dönemde en yüksek ihracat değerlerine Hollanda, İspanya ve KKTC pazarlarında oluştu. Hollanda’ya yüzde 33 artışla 115,3 milyon dolarlık, İspanya’ya yüzde 110 artışla 28,1 milyon dolarlık, KKTC’ye yüzde 66 artışla 20,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."