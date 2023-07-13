Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne bağlı 8 birlik arasında ihracat lideri konumda olan AKMİB’in yılın ilk yarısındaki ihracatının yüzde 76’sının mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastik ve mamulleri ve organik kimyasallarda kümelendiğini belirten Başkan Saadettin Çağan, en yüksek ihracat değerlerine İspanya, Hollanda ve Romanya pazarlarında ulaştıklarını bildirdi.

Kimya sektörünün ana ham maddesi olan petrol ve petrokimya ürünleri fiyatlarındaki gelişmelerin ihracatta gerilemeye neden olduğunu, bunun yanında gübre ve ilaç sektörlerinin ihracatında önceliğin yurt içi pazara verilmesinin de ihracatta olumsuz etkiler doğurduğunu kaydeden AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, “9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkilerine rağmen Birliğimiz, haziran ayında 348 milyon 854 bin dolar ihracata imza attı. Bununla birlikte yılın ilk yarısındaki ihracat performansımız 1 milyar 761 milyon dolar düzeyine ulaştı. Başta Avrupa Birliği olmak üzere önemli ihracat pazarlarımızda yaşanan durgunluk, döviz kurunun baskılanması nedeniyle rekabetçi fiyat verememe, ham madde fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ihracatımızda gerileme yaşandı” dedi.



“İhracat pazarlarındaki kayıplarımızı yılın ikinci yarısında telafi etmek için çalışacağız”

İhracat performansında yüzde 47’lere varan kayıpları yılın ikinci yarısında telafi etmek istediklerinin altını çizen Başkan Çağan," Seçim sonrası yeni dönem itibariyle Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in belirttiği üzere, uluslararası norm ve kurallar dâhilinde rasyonel bir ekonomi politikasının izlenecek olması bizi umutlandırıyor. Finansal ve ekonomik düzenlemelerin en kısa zamanda gerçekleştirilmesini, yatırım ortamının iyileştirilmesini, kolay, uygun ve uzun süreli finansmana erişim imkânı sağlanmasını bekliyoruz. Sürdürülebilir üretim ve ihracat ikliminin güçlendirilmesiyle ihracatımızı tekrardan eski seviyelere, hatta onun da üzerine çıkarmak için çaba sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“En fazla ihracat yaptığımız ülkeler İspanya, Hollanda ve Romanya”

AKMİB’in 2023 yılı Ocak-Haziran dönemindeki ihracatını ürün gruplarına ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Çağan, “Yılın ilk yarısında Birlik olarak en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında 984 milyon dolar değer ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar ilk sırada yer aldı. Bunu 311,8 milyon dolar değer ile plastik ve mamulleri ikinci, 211,5 milyon dolar değer ile anorganik kimyasallar üçüncü sıradan takip etti. Söz konusu dönemde AKMİB’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk üç sırayı İspanya, Hollanda ve Romanya aldı. İspanya’ya 167,9 milyon dolarlık, Hollanda’ya 151,9 milyon dolarlık, Romanya’ya 125,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk yarısında ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeler ise Yunanistan ve Romanya oldu”diye konuştu.