Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan büyük acıyı hafifletmek ve yaraları sarmak için büyük gayret gösterdiklerini belirten AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, afet sonrası en önemli gündemin göç sorunu olduğunu vurguladı. Başkan Saadettin Çağan, “Depremzede kardeşlerimize barınma imkanları sağlanması ve işletmelerinin faaliyete geçebilmesi için hibe, faizsiz kredi, vergi muafiyeti ve teşviklerin ivedilikle verilmesi gerekiyor” dedi.

Tüm acılara rağmen üretim ve ihracatın devamlılığını sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, deprem felaketlerine rağmen şubat ayında 215 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Depremden etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak üzere AKMİB üyesi firmaların ve sektör paydaşlarının ilk günden itibaren destekler sağladığını ve sağlamaya devam ettiğini belirten Başkan Çağan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şimdi yaralarımızı sarma, insanlarımıza güvenli yaşam alanları oluşturma zamanıdır. İş dünyası olarak bizler, gerek insan kaynağı olarak gerekse makine ve ekipman olarak elimizdeki tüm imkanları afet bölgesindeki vatandaşlarımız için seferber ettik. Acil ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinden çadırlara ve konteynerlere varıncaya kadar destek verdik. Yaralarımızı sararak deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için gayret gösteriyoruz. Hükümetimiz, bu konuda yardım ve destek sürecini başlattı, ancak daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu zor süreçte en önemli konulardan biri, acilen bölgeden göçün önlenmesidir. İnsanlarımız bu bölgeyi terk ederlerse geri dönmeleri zor olacağı için işletmeleri ayağa kaldırmamız mümkün olamayacaktır. Bunun için depremzede insanlarımıza ilave desteklerin sağlanması gerekiyor. İlk etapta çadırlardan konteyner kentlere taşıyabiliyor olmamız lazım. Bölgedeki işletmelerimizin kredilerinin ertelenmesinden işletmeler faaliyete geçene kadar hibeler ve faizsiz yeni krediler verilmesini ve yine bu dönmede SGK ve vergi gibi ödemelerin de devlet tarafından üstlenilmesini talep ediyoruz.”

AKMİB’in şubat ayındaki ihracat performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Saadettin Çağan, “Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüzün ülke geneli ihracatı 2,25 milyar dolar oldu. Bölge ihracatımız depremin etkisiyle 215 milyon düzeyinde gerçekleşti. 343 bin 222 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğimiz bu ayda, en fazla ihraç ettiğimiz ürün grupları listesinde mineral yağlar ve mineral yakıtlar 97,4 milyon dolar değer ile birinci, plastikler ve mamulleri 54,7 milyon dolar değer ile ikinci, anorganik kimyasallar 32,5 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Şubat ayında Birliğimizin en fazla ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ise İtalya, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) görüyoruz. İtalya’ya 23,3 milyon dolarlık, Hollanda’ya 19,3 milyon dolarlık, KKTC’ye 18,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu ayda Togo, Malta ve İtalya, ihracat hacminde en yüksek oranda artış sağladığımız ülkeler oldu” diye konuştu.