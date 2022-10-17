Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, 2022 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 5,62 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, 2022 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 5,62 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Ocak- Eylül ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre 65,45 oranında artış yakaladıklarını vurgulayan AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, “Akdeniz İhracatçı Birlikleri’ne (AKİB) bağlı 8 Birlik arasında hem değerde hem de ihracat hacmi artışında zirvede yer aldık. Jamaika, Togo, Singapur, Arjantin gibi uzak pazarlarda önemli ihracat artışlarına imza attık” dedi.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enerji maliyetlerindeki artışlar, emtia fiyatlarındaki keskin hareketler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkilerinin damga vurduğu Ocak-Eylül ayları arasında elde ettikleri başarının çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Saadettin Çağan, AKMİB ihracat ailesini ve sektör paydaşlarını tebrik etti. Başkan Çağan, Bartın Amasra’daki kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden maden işçilerine Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diledi.

“Yılın son çeyreğindeki riskleri minimize etmemiz için desteğe ihtiyacımız var”

Küresel ekonomik gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle enerji arz sıkıntısının, ham madde ve enerji maliyetlerindeki artışların devam etmesinin küresel ekonomide durgunluk endişelerini daha da derinleştirdiğini dile getiren Başkan Çağan, “Enflasyonist bir dünyada cari açıklar, bütçe açıkları, dış ticaret açıkları artık çok daha tehlikeli hale geliyor. Yılın son çeyreğinde ihracatımız açısından ciddi riskler olduğunu öngörüyoruz. Bu zorlu süreci kayıpsız veya en az hasarla atlatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bu riskleri minimize edebilmemiz için sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların finansmana ulaşımında kolaylık sağlanması ve daha fazla destek verilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Bölge ihracatının yüzde 64,5’ini mineral yakıtlar ve mineral yağlar oluşturdu

AKMİB’in 2022 yılı Ocak-Eylül dönemindeki ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Çağan, şunları söyledi: “Yılın ilk dokuz ayında 8 milyon 42 ton ürünü uluslararası piyasalarda değerlendiren Birliğimiz, söz konusu dönemde en yüksek ihracat değerine mineral yakıtlar ve mineral yağlarda ulaştı. Bölge ihracatının yüzde 64,5’ini oluşturan bu ürün grubunda yüzde 88,4 artışla 3,63 milyar dolar değere ulaştık. Plastikler ve mamulleri yüzde 64 artış ve 699,9 milyon dolar değer ile ikinci, anorganik kimyasallar yüzde 42,17 artış ve 298,6 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı.

AKMİB’in üçüncü çeyrek itibarıyla ihracat performansını ülkelere göre değerlendirdiğimizde Jamaika, Togo ve Singapur pazarlarında rekor düzeyde ihracat artışları sağladığımızı görüyoruz. Bu pazarların yanında Fransa, Arjantin, Gana ve Norveç’e yönelik ihracatımızda da çok anlamlı artışlar sağladık. Dokuz aylık ihracatımızda yüzde 671,2 artış ve 995,3 milyon dolar değer ile Güney Afrika Cumhuriyeti birinci, yüzde 41,8 artış ve 840,5 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci, yüzde 126,5 artış ve 333,6 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü sırada geldi. Aynı dönemde ihracat hacminde en güçlü artışları yüzde 98 bin 411 artış ve 11,5 milyon dolar değer ile Jamaika, yüzde 11 bin 745 artış ve 59,8 milyon dolar değer ile Togo ve yüzde 5 bin 915 artış ve 210 milyon dolar değer ile Singapur pazarlarında elde ettik.”