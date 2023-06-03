Akmerkez, 5-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek “Yaza Merhaba Alışveriş Festivali”nde, ziyaretçilerini ağırlayacak.

Akmerkez, etkinlik alanına kurulacak stantlarda yazın gelişini kutlamaya hazırlanıyor. 5 Haziran Pazartesi günü başlayacak ’Yaza Merhaba Alışveriş Festivali’nde ziyaretçiler birçok farklı markadan alışveriş yapabilecek.

Festivalde; sofistike ve elegant resortwear & kimono & gömlek koleksiyonu, ev giyimleri, takılar, sofralar, şık tasarım kıyafetler, farklı ve özel tasarım çantalar, el yapımı seramikler ve birçok farklı markanın özel ürünleri alışveriş tutkunlarının beğenisine sunulacak.