Kepez Belediyesi’nin Meslek Edindirme Kursu’nun(AKMEK), eğitici ve kursiyerleri Yaza Merhaba Pikniğinde buluştu.

Kepez Belediyesi’nin ücretsiz meslek edindirme kursu AKMEK’ler, bir yandan meslek eğitimleri veriyor, bir yandan da kursiyerlerini çeşitli etkinliklerle sosyal hayata dahil ediyor. AKMEK’in eğitici ve kursiyerleri sosyal etkinlikler çerçevesinde düzenlenen Yaza Merhaba Pikniğinde buluştu. Kepez Macera Park’ta düzenlenen piknikte bir araya gelen kadınlar gün boyu gönüllerince eğlenme imkanı buldular. Yaza Merhaba Pikniğine katılarak kadınların mutluluğuna ortak olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu güzel günü sizlerle paylaşmaktan kalplerimizi, gönüllerimizi sizlerle birleştirmekten dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi.

“Hayatı paylaşıyoruz”

Antalya Kepez Meslek Edindirme Kurslarının(AKMEK), meslek eğitiminin yanında sosyalleşmeyi sağlayan çok önemli bir ortam olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “AKMEK’te farklı etkinliklerle bir araya geliyoruz. Hayatı paylaşıyoruz. Hayatın içerisinde kalplerimizi, gönüllerimizi güzelleştirdiğimiz müstesna vakitleri paylaşıyoruz. Böylesi ortamlarda sevgileri büyütüyoruz. Kalpten kalbe, gönülden gönüle yollar buluyoruz. Böyle birbirimize sımsıkı sarılmak suretiyle toplamsal birliğimize ve bütünlüğümüze de önemli bir katkı sağlıyoruz. Bugün olduğu gibi sizlerle çok daha güzel günlerde birlikte olacağız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaz diliyorum. Sevgili çocuklarımıza da çiçek gibi bir tatil diliyorum.“ diye konuştu.