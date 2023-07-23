Kepez Meslek Eğitim Kurslarında (AKMEK), Arkeoloğlara göre M.Ö 3-5 yüzyıla ait olduğu düşünülen Dünyanın bilinen ilk halısı ve aynı zamanda düğümlü ilk halısı olan ‘Pazırık Halısı’nın desenlerinin işlendiği eski koltuk kıymetli bir sanat eserine dönüştürüldü. 1 santimetrede 36 düğüm atılan koltuğun el işçiliği tam 2 yılda tamamlandı.

AKMEK’in 12. Geleneksel Yıl Sonu Sergisi muaazzam bir el emeği örneğine ev sahipliği yapıyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki sergide, birbirinden eşsiz el emeği ürünlerinin arasında yer alan Pazarık desenli koltuk büyük ilgi çekiyor. Eski bir koltuk, Arkeoloğlara göre M.Ö 3-5 yüzyıla ait olduğu düşünülen Dünyanın bilinen ilk halısı ve aynı zamanda düğümlü ilk halısı olan ‘Pazırık Halısı’nın desenleri işlenerek, kıymetli bir sanat eserine dönüştürüldü. 1 santimetrede 36 düğüm atılan koltuğun el işçiliği tam 2 yılda tamamlandı.

Koltuğun işlemeleri 2 yılda tamamlandı

Pazarık Halısı desenlerinin işlendiği koltuğunun çok ince işçilikle dolu bir el emeği ürünü olduğunu belirten AKMEK El Sanatları Teknolojisi Dekoratif El Sanatları Öğretmeni Leyla Karasu Memiş, “Eski koltuğu önce temizledik. Boya yapmadık. Özelliği kaybolmasın diye zımparalanarak temizlenip yağlanma yapıldı. Hazeran’la arkası kaplandı. Üzerine işlenecek işlemenin bir hikayesi olmasını istedik. Dünyanın ilk halısı ve ilk düğümlü halısının desenleri ganaviçeye çevrildi. Renklere sadık kaldığımız koltuğumuzun işlemelerini öğrencimiz Atiye Delibaş ile birlikte tam 2 yılda tamamladık. Süreç çok meşakatli ve yorucu olsada ortaya çıkan güzellik bizleri çok mutlu etti” dedi.

Pazırık halısı

Memiş halı hakkında şu bilgileri verdi:

“Arkeoloğlara göre M.Ö 3-5 yüzyıla ait olduğu düşünülen Dünyanın bilinen ilk halısı ve aynı zamanda düğümlü ilk halısıdır. Kareye yakın dörtgen biçimindedir. Bu dörtgen yapı, Eski Türklerin ve birçok bozkır ulusunun dünyayı dört köşe olarak algıladıklarından ve dört yön belirlediklerinden dolayıdır. Pazarık halısı; bitkisel ve geometrik motifler ile birlikte hayvan ve insan figürleri de kullanılarak dokunulmuştur. Pazırık halısında bulunan motiflerden birisi de ata binen insan motifleridir. Atın kuyruğunun bağlanmasının işlendiği bu motifler Ön Türklerden Tatalara yüzyıllarca devam etmiş bir gelenektir. Hala bir çok türk boyu atlarını kuyruklarını bu şekilde bağlamaktadır.”