Kepez Belediyesi’nin meslek ve sanat eğitimi veren AKMEK’in El Sanatları Ahşap Boyama Bölümü öğrencileri damalı desen üzerine kurulan sanat akımını(MacKenzie), geri dönüşüm malzemelerine yansıttılar. Tencere kapaklarından tabaklara, şişelerden rulolara kadar çöpe atılan birçok ürün dokunuşlarla şahesere dönüştü.

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursu’nun(AKMEK) 12. Geleneksel Yıl Sonu Sergisinde hünerler konuşuyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde el sanatlarının görücüye çıktığı sergi göz kamaştırıyor. Çöpe atılan ürünlerin el sanatlarıyla ne kadar kıymetli eserlere dönüşebileceğini gösteren 12. Geleneksel Yıl Sonu Sergisi’ni sanatla ilgili dokunuşlarla şahesere dönüşen birbirinden kıymetli eserler süslüyor. Kursiyerlerin, damalı desen üzerine kurulan sanat akımını(Mackenzie), geri dönüşüm malzemelerine yansıttıkları eserler dikkat çekiyor.

Sanat akımı

Siyah beyaz damalı seride; eski servis sehpası da Mackenzie’ye göre uyarlandı. Sehpa ayakları peçeteyle yapıştırıldı. Masa etrafının çizgileri tek tek çizilerek, stencıl uygulaması ve mermer doku görüntüsüyle muazzam bir sanat eserine dönüştürüldü. Eski servis sehpasının üzeri ise yine geri dönüşüm malzemeleriyle süslendi. Melamin tabak, balık fanusu, tencere kapağı, şişe kapağı, peçete rulosu çocuk odası için atlıkarıncalı gece lambasına dönüştürüldü. Atık içecek şişesi ise; hamurla desenler verilerek, ceket giymiş insan silüetinde yapıldı. Eski kemer tokası, kürdan, atık düğme, anahtar, zincir ve aydınger kağıdı kullanılarak, muhteşem bir insan silüeti oluşturuldu. Siyah beyaz damalı sehpayı yine dama şapkalı tavşan süsledi. Damalı desen üzerine kurulan sanat akımının yansıtıldığı sehpalar, şamdanlar, çalışma masası, sandalye ve koltuklarda sanatın gücünü yansıtan serginin en önemli örnekleri arasında yer aldı.

“Bir yılın emeği”

Yoğun ilgi gören eserler hakkında bir açıklama yapan AKMEK El Sanatları Ahşap Boyama Bölümü Öğretmeni Şengül Elaldı, “Kursiyerlerimizle yıl boyu yaptığımız birbirinden seçkin eserleri 12. Geleneksel Yıl Sonu Sergimizde sergiliyoruz. Bu sergimizde özellikle işe yaramaz diyerek çöpe atılan ürünlerin, el sanatlarıyla nasıl muhteşem eserlere dönüştürülebileceğini göstermek istedik. Geri dönüşümün baz alındığı bu çalışmamızda Mackenzie denilen ve damalı desen üzerine kurulan bir akımın yansıması var. Dünyada büyük ilgi gören ve yüksek fiyatlarla ciddi alıcı kitlesi bulunan damalı desenleri el sanatları teknikleriyle masadan, süs eşyalarına kadar her alanda kullandık. Ve yıl boyunca kursiyerlerimizle beraber ince çalışmamızın ürünü olan bu güzel eserlerin yoğun ilgi görmesi hepimizi çok mutlu etti” dedi.