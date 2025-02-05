Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK), sunduğu eğitimlerle kursiyerlerine mesleki beceri kazandırarak iş gücü piyasasına nitelikli elemanlar yetiştiriyor.

Kepez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren AKMEK, Sakarya Bulvarı’ndaki merkezinde gelen talepler doğrultusunda birçok farklı branşta kurs açarak vatandaşlara ücretsiz eğitim imkânı sunuyor.

Özellikle bilgisayar kursları yoğun ilgi görürken, kursiyerler temel bilgisayar becerilerinden iş hayatında yaygın olarak kullanılan programlara kadar kapsamlı bir eğitim alıyor. Başlangıç seviyesindeki kursiyerler için düzenlenen Bilgisayar İşletmenliği kursunda, bilgisayarın çalışma mantığı, temel internet kullanımı gibi konular öğretiliyor. Ofis Programları kurslarında ise Word, Excel ve PowerPoint gibi programlar üzerine sunum hazırlama, metin düzenleme ve elektronik tablolama eğitimleri veriliyor.

Sadece mesleki eğitimle sınırlı kalmayan AKMEK, kursiyerlerin talebi doğrultusunda çeşitli hobi ve kişisel gelişim kursları da düzenleyerek geniş bir yelpazede eğitim hizmeti sunuyor.