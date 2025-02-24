Sakarya’nın önemli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) tadilat ve yenileme çalışmaları başladı. Tüm katların tavan ve zemin kaplamaları, eklentiler, tesisatlar söküldü ve yenileri montajlanıyor. Çalışma tamamlandığında kültürden sanata, etkinlikten eğitime kadar her alanda faaliyete geçecek olan AKM yine şehrin buluşma noktası olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) yenileme çalışmaları başlatıldı. Şehrin kültür sanat buluşmalarına ev sahipliği yapan AKM, gerçekleştirilecek çalışmaların ardından tiyatro, konferans ve etkinliklere yeniden ev sahipliği yapacak ve eskiden olduğu gibi yüzlerce misafiri ağırlayacak. Şehrin merkezdeki kültür hafızası olan mekan; komple tavan ve zemin kaplamaları sökülerek yalıtımlı kaplamalar ile yenileniyor. Kullanım dışı tüm eklentiler sökülerek yeni yüzüyle hizmete alınacak. Ayrıca yangın tesisatları yenilenerek kültür severler için daha güvenli hale getirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tüm Sakaryalıların hasretle beklediği tiyatro, konferans ve etkinlik salonlarıyla kültür sanatın yuvası olmaya kaldığı yerden devam edecek. Takvimin her geçen gün geriye doğru işlediği AKM, kapılarını yine en görkemli yıllarda olduğu şekliyle açacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şehrimizin kültür sanat yuvası eski görkemli günlerine geri dönüyor. Yenileme çalışması ile yeni yüzüne kavuşturacağımız AKM, tiyatro, konferans, etkinlik salonları ve gençlerimizin rahat bir şekilde ders çalışacakları alanlar ile eski günlerine geri dönecek. En kısa sürede tamamlanacak çalışmalar sonrası şehrin buluşma noktası olmaya devam edecek" denildi.