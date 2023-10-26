Eskişehir’de evinden ayrılarak kayıplara karışan ve akli dengesi yerine olmadığı öğrenilen kadın, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Mihalıççık İlçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen 33 yaşındaki Ayten K., dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Uzun süre kendisinde haber alamayan yakınları, Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gece saatlerinde AFAD koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, AKUT ve DAK ekiplerince arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda sağlıklı şekilde bulunan 33 yaşındaki kadın ailesine teslim edildi.