Bayburt’un tarihi ve manevi kültür öğeleri arasında yer alan Şehit Osman Tepesi’ndeki türbelerde, Bayburt Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bayburt’un önemli tarihi yapılarından biri olan Şehit Osman Türbesi, aylar önce türbe ve mezarlıkları kazma kürekle kazıp tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını aradığını öne süren, psikolojik rahatsızlığı bulunan F.K., isimli şahısın saldırısına uğramış ve ciddi hasar görmüştü. Bölge halkının büyük üzüntüsüne neden olan bu olayın ardından Bayburt Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü, türbenin onarımı için detaylı bir restorasyon projesi başlattı. Başlatılan restorasyon çalışmaları ise bugün tamamlandı.

Tamamlanan restorasyon sonrası, Vali Cüneyt Epcim ve Kültür Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Şehit Osman Türbesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Epcim, türbede yaptığı açıklamada, tarihi ve manevi değeri yüksek olan Şehit Osman Türbesi’nin tahrip edilmesinin tüm Bayburtluları derinden üzdüğünü belirterek, "Türbemize yapılan çirkin saldırı sonrası alanda hızla restorasyon çalışmaları başlattık. Şimdi yeniden eski güzellikte ibadete açık hale getirdik, manevi öğelerimizi her daim koruyup gözeteceğiz" dedi.

Öte yandan, Bayburt’taki türbelere zarar veren ve akli dengesi yerinde olmayan şahıs, 8 ay önce Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakalanmış, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine tedavi görmesi için sevk edilmişti.