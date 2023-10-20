Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşaat sahasında yüksekten düşerek ağır yaralanan bir işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 7 Ekim’de de meydana gelen iş kazasında da bir işçi hayatını kaybetmişti.

Edinilen bilgiye göre, Akkuyu NGS inşaat sahasında görev yapan müteahhitlik şirketi çalışanı İlyas Bul (26), 14 Ekim’de yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaralı işçi, mesai arkadaşlarının yardımı ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. 6 gündür Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Bul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlyas Bul Mersin’de toprağa verilirken, Akkuyu Nükleer AŞ’den yapılan açıklamada olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.