Mersin’in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından balıkçılık avı turnuvası düzenlendi.

Boğsak koyundan sabah saat 04.30’da denize açılan ve yaklaşık 5 saat denizde kalan balıkçılar Barbun, Mercan, Merbun, Palamut, Gümüş ve Gannos türü balıklar yakaladılar.

Yarışmasının sonunda tekrar kıyıya dönen balıkçılardan en büyük balığı yakalayan Erkan Dölek ve 7,5 kilogram balık yakalayan Özkan Tanacıoğlu birinci oldular.

Yakalanan balıklara nükleer santralin kurulmasının ardından ne kadar radyasyona maruz kalacağını belirlemek için radyasyon ölçümü yapıldı.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Koçak, turnuvaya katılan balıkçılara çeşitli balık av malzemesi hediye ederken, yarışmada birinci olan Erkan Dölek ve Özkan Tanacıoğlu, 2023 yılında Rusya’da düzenlenecek olan Uluslararası balıkçılık turnuvasına katılmaya hak kazandılar.

Turnuvaya katılmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Hasan Başar, “Akkuyu Nükleer A.Ş’nin düzenlemiş olduğu balık tutma yarışmasına katıldım. Arkadaşlarımız bizlere yarışma malzemelerimizi teslim ettiler ve yarışma şartnamesini okudular. 6 tekne olarak avlanacağımız meraya gittik. Bu teknelerde ikişer yarışmacı bulunmaktaydı. Toplamda 12 yarışmacı vardı. Yarışmadan daha çok keyifli bir etkinlik oluştu. Saat 06.30’da avlanmak için varmış olduğumuz yerimizde 10.30’a kadar avlandık. Mevsimin en fazla görünen mercan balıklarını yakaladık. Güzel zevkli bir etkinlikti. Sabah güneşin doğuşunu seyrettik” dedi.

"Sırtı", yöntemiyle bir yazılı orkinos yakaladığını ve en büyük balık kategorisinde birinci olduğunu ifade eden Erkan Dölek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. Dölek, Rusya’da düzenlenecek olan uluslararası balık tutma etkinliğine de mutlaka katılacağını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen turnuvada ikinci olduğunu söyleyen Özkan Tanacıoğlu, “Bu turnuvada 7,5 kilogram balık yakalayarak birinci oldum. Rusya’da düzenlenecek olan balık turnuvasına katılırsam mutlu olacağım. Orada da inşallah balık avlamak benim için bir zevk olacak” diye konuştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ise Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından düzenlenen balıkçılık yarışmalarının geleneksel hale gelmesinden ve yerel balıkçıların giderek daha fazla ilgisini çekmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Geçen yıl Aydıncık’ta düzenlenen turnuvayı bu yıl güzel Boğsak Koyu’nda gerçekleştirdik. Mersin ili ve Akkuyu Bölgesi inanılmaz doğal güzelliklere sahip bir bölgedir. Ona iyi bakacağız ve onu koruyacağız. Balık burada tutuldu, burada tutuluyor ve burada tutulmaya da devam edecek. Akkuyu NGS devreye girdikten sonra da burada düzenli olarak etkinlikler gerçekleştirmeye devam edilecek. Bu şekilde, nükleer enerjinin çevre dostu olduğunu daha net bir şekilde gösterebiliriz. Türkiye’deki tüm çevre mevzuatına uygunluk, Akkuyu NGS sahası ve yakın bölgelerdeki toprak, hava, yeraltı suyu ve deniz ortamının düzenli olarak takip edilmesiyle de teyit ediliyor” dedi.