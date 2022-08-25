Akkuyu Nükleer A.Ş., Göksu Nehri Deltası koruma alanındaki caretta caretta kaplumbağaları, yeşil deniz kaplumbağaları ve Nil kaplumbağalarını izleme, koruma ve kurtarma projesine destek vermeye devam ediyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş., Göksu Nehri Deltası koruma alanındaki caretta caretta kaplumbağaları, yeşil deniz kaplumbağaları ve Nil kaplumbağalarını izleme, koruma ve kurtarma projesine destek vermeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde Mersin’in Kum Mahallesi sahilinde, artık geleneksel hale gelen çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinlik aynı zamanda deniz kaplumbağalarını koruma konusunda halkı bilinçlendirmeyi de amaçlıyor. Etkinliğe Akkuyu NGS şantiyesinden 100’den fazla çalışan ile araştırmacılar ve gönüllüler katıldı. Sahil temizliğinin ardından proje koordinatörleri, gönüllülere deniz kaplumbağalarının yuvalama özellikleri ve rahatça yaşamaları için bölgenin temizliğinin önemi hakkında bilgiler verdi. Etkinliği düzenleyenler plajda kumdan büyük bir kaplumbağa heykeli yaptı. Yerel sakinler ve tatilciler arasında büyük ilgi uyandıran heykel, çöp toplamaya katılan gönüllü sayısının artmasına da katkıda bulundu.

ODTÜ Hidrobiyoloji uzmanı ve Göksu Nehri Deltası’ndaki deniz kaplumbağası yuvalama alanlarının korunması proje koordinatörü Dr. Mustafa Korkmaz, "Göksu Nehri Deltası eşsiz bir doğal kıyı alanıdır ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması için korunması çok önemlidir. Akkuyu NGS çalışanları ve projemizin katılımcıları ile birlikte deniz kaplumbağalarının yaşam alanı olan sahili temizledik. Etkinliğe katılanlara Göksu Deltası’nın ekosistemini korumanın önemini ve deniz kaplumbağalarının ürediği plajlara giderken önlem alınması gerektiğini de anlattık" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva da Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşası sürerken, bulundukları bölgeyle de ilgilendiklerini belirterek, "Önümüzdeki 10 yılda ise bu eşsiz bölgeye nasıl fayda sağlayabileceğimizi değerlendiriyoruz. Ender rastlanan ve eşsiz deniz kaplumbağalarının popülasyonunun korunmasına yönelik bir projede yer almak, Akkuyu NGS projesi çalışanlarının düzenlenen çevre kampanyalarına katılımı şirketimizin çevre politikasının önemli bir parçasıdır. Bilim insanlarını ve gönüllüleri bölgenin doğal mirasına sahip çıkma ve koruma konusunda birleştiren büyük bir ortak hedefin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımız, kişisel zamanlarını ve enerjilerini özel bir anlamı olan plaj temizliğine harcıyorlar. Birlikte doğanın güzelliğini ve biyolojik çeşitliliği gelecek nesiller için koruyabiliriz” diye konuştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin güvenlik kültürü grubu ana uzmanı Dina Levitskaya ise “Bugün oğlumla çöp toplamak için sahile geldim. Etkinliğe katılmayı ve deniz kaplumbağalarını görmeyi çok istedi. Tabii ki çok fazla çöp var ama elimizden geldiğince tümünü toplamaya çalıştık. Birkaç torba dolusu çöp topladık. Sahildeki tatilcilerden bazıları bizi cesaretlendirdi, hatta bazıları yardım da etti. Bu tür kampanyaları ne kadar çok düzenlersek ve kumsaldaki çöpleri düzenli olarak temizlersek, çevremizdeki herkes, meslektaşlarımız, tatil yapanlar, yerel sakinler, sürece o kadar dahil olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Kum Mahallesi sakini Azmi Bekler de bu tür etkinliklere çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Sahili temiz tutmayı düşünenlere ve bu projeyi hayata geçirenlere uygulayanlara çok teşekkür ediyorum. Biz yerel halk olarak, bu tür etkinliklerin düzenli olmasını umuyoruz. Uzun süredir burada yaşıyorum ve pek çok komşum Akkuyu NGS projesinde çalışıyor. Aralarında buraya tatil için gelmemiş birçok Rus var, onlar aileleriyle geldiler ve burada uzun süre kalacaklar. Nasıl inisiyatif aldıklarını ve çöpleri kendi elleriyle nasıl topladıklarını görmek güzel. Bunun burada yaşayan birçok insana örnek olacağına eminim” şeklinde konuştu.