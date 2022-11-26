Akkuyu Nükleer A.Ş çalışanları, ’Geleceğe Nefes’ çevre kampanyasına katılarak santral inşaat sahası yakınındaki Aydıncık ilçesinde ve Silifke Yeşilovacık’ta çam fidanları dikti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin tüm bölgelerinde gerçekleştirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş çalışanları, ’Geleceğe Nefes’ çevre kampanyasına katılarak santral inşaat sahası yakınındaki Aydıncık ilçesinde ve Silifke Yeşilovacık’ta çam fidanları dikti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin tüm bölgelerinde gerçekleştirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, şirketin ana ilkelerinden birinin çevreyi korumak olduğunu belirterek, "Geçen yıl ve bu yaz, Akkuyu Nükleer itfaiyecileri orman yangınlarının söndürülmesinde Mersin itfaiye ekibine destek verdi ve bugün çalışanlarımız nükleer santral inşaatının yakınındaki zarar görmüş orman alanının yeniden yeşillendirilmesine yardımcı oldu. Akkuyu NGS devreye alındığında yılda yaklaşık 17 milyon ton CO2 salımını önleyerek daha yeşil bir geleceğe önemli bir katkıda bulunacaktır" dedi.

Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Aslan ise etkinlikle ilgili şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2019 yılında 11 Kasım tarihi ’Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan edildi. Artık her yıl 11 Kasım’da Silifke bölgesinde ve tüm Türkiye’de ’Geleceğe Nefes’ adlı geleneksel ağaç dikme etkinlikleri düzenleniyor. Ne yazık ki bu yıl bölgemiz orman yangınlarından çok etkilendi ve şimdi zarar gören ormanı yeniden yeşillendirmek gibi önemli bir görevimiz var. Bu tür etkinlikler bu soruna dikkat çekilmesine yardımcı olmaktadır. Birlikte, bu yıl da Akdeniz kıyılarına 3 bin çam fidanı diktik. Bugünkü etkinliğimize katılan herkese canı gönülden teşekkür ederim.”

Ormancılık uzmanı Sinem Doğan da konuya ilişkin olarak, “Geçen yıl çıkan yangınların ardından ormanlık alanın eski haline getirilmesi çok önemli. Akkuyu NGS’nin Rus ve Türk çalışanlarının bu anlamlı günde bizimle birlikte olması çok güzel. Bugün hepimiz tek bir ekip olarak çalıştık. Dünyamızın yeşil geleceğine küçük bir katkıda bulunduk. Katılımları ve destekleri için Akkuyu NGS çalışanlarına çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Etkinliğe Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, STK ve siyasi parti temsilcileri ile bölgedeki okullardan öğrenciler katıldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş., 2016 yılından bu yana Akkuyu NGS’nin inşa edildiği bölgede düzenli olarak ağaç dikme etkinliklerine katılıyor. Daha önce de Mersin’in Boğsak, Aydıncık, Büyükeceli, Silifke ve Emirler köyünde şirket çalışanlarının katıldığı benzer etkinlikler gerçekleştirilmişti.