10 Ekim 2023, Büyükeceli, Mersin, Türkiye. – Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü ünitesinde kullanılmak üzere üretilen kor tutucu, tasarlanan konumuna yerleştirildi. Santralin 4’üncü güç ünitesindeki inşaat çalışmalarının önemli bir aşaması olan kor tutucunun kurulumuyla reaktör şaftının da inşası hızlanacak.

Çelikten yapılmış koni biçiminde bir tank olan kor tutucunun gövde yüksekliği 6,14 metreyi, çapı 5,83 metreyi, ağırlığı ise 144 tonu buluyor. Acil bir durumda eriyik çekirdek parçalarını güvenilir bir şekilde tutan kor tutucu, bu parçaların reaktör binasının kapalı kabuğundan sızmasını engelliyor. Santralin çalışması sırasında, içi özel bir şekilde hazırlanan dolgu malzemesi ile doldurulan kor tutucu, bu malzemeyle etkileşimden ortaya çıkan aktif bölümün eriyiğinin bir kısmının kaybolmasını sağlıyor. Bu etkileşimden kaynaklanan kimyasal işlemler, eriyiğin hapsolması ve soğuması için gerekli koşulları yaratıyor. Kor tutucu aynı zamanda sismik direnci artırma, hidrodinamik, darbeye dayanıklılık gibi maksimum güvenlik özelliklerine sahip bir ekipman olma özelliğini de taşıyor.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı – NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Rusya ve Türkiye'nin ortak projesi olan Akkuyu NGS her geçen gün gözlerimizin önünde büyüyor, gelişiyor ve değişiyor. En son teknolojiler kullanılarak dört güç ünitesinin aynı anda inşa edildiği dünyanın en büyük nükleer şantiyesiyiz. Kor tutucu, nükleer santral işletilirken herhangi bir senaryoda çevre ve insanların güvenliğini sağlayan benzersiz bir teknolojik gelişmedir. Kurulum, Türk ve Rus uzmanların koordineli ekip çalışmasıyla gerçekleştirildi. Kor tutucunun kurulumundan önce kapsamlı bir kontrol yapıldığını belirtmek isterim. İmalat tesisinde, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. temsilcilerinin katılımıyla kalite kontrolü gerçekleştirildi. Akkuyu NGS sahasına ulaştığında ekipmanın bütünlüğü ve güvenilirliğinin teyit edildiği bir giriş kontrol prosedürü uygulandı.”

Bilgi Notu

Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nükleer güç santralidir. Akkuyu NGS projesi, Rus tasarımı VVER-1200 tipi “III+” nesil reaktörlere sahip dört güç ünitesinden oluşmaktadır. Her bir güç ünitesinin kapasitesi 1200 MW olacaktır.

Akkuyu NGS'nin inşası, küresel nükleer endüstride BOO (build-own-operate ya da “Yap-Sahip Ol-İşlet”) modeli kullanılarak gerçekleştirilen ilk projedir.

Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti İmzalanan Hükümetlerarası Anlaşma’nın ilgili hükmü uyarınca 1. güç ünitesinin, inşaat için gerekli olan tüm izin belgelerinin alınmasından itibaren 7 yıl içinde işletmeye alınması öngörülüyor. 2018 yılında 1 No'lu güç ünitesinin inşaat ruhsatının alındığı dikkate alındığında bu süre 2025 yılı anlamına geliyor. Aynı zamanda proje katılımcıları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında 1. Ünitenin işletmeye alınmasına hazır olmak için her türlü çabayı göstermektedir. Rusya, yabancı meslektaşlarıyla yapıcı bir diyalog sürdürmeye, dünyanın her köşesinden ülkelerle işbirliğini geliştirmeye ve çok kutuplu bir uluslararası ilişkiler sistemini aktif olarak şekillendirmeye devam etmektedir. Büyük yabancı enerji projelerinin uygulanmasına devam ediliyor. Rosatom ve işletmeleri bu çalışmalarda aktif rol alıyor.