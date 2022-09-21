Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında 2. ünitenin reaktör şaftı kaplaması ile ilgili çalışmalar tamamlandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında 2. ünitenin reaktör şaftı kaplaması ile ilgili çalışmalar tamamlandı.

Santralin reaktör binasındaki iç sızdırmaz kabuğun içinde bulunan metal bir yapı olan kaplama, beton yüzeyleri güçlendirme, sızdırmazlığı artırma, güç ünitesinin çalışması ve yakıt ikmali sırasında oluşabilecek ek yüklere karşı direnç sağlamak için kullanılıyor.

Krom ve nikel içeren özel paslanmaz çelikten üretilen ve 100 yıl hizmet ömrüne sahip kaplama için özel bir kaynak teknolojisi kullanılıyor. 16 tondan fazla ağırlığa, 9,1 metre yüksekliğe ve 8 metre çapa sahip metal yapılardan oluşan reaktör şaftı, kaplamasının montajı ile 26 metre yüksekliğe erişiyor. Ekipmanın kurulum alanına ulaşımı, yükün ağırlığı nedeniyle çok tekerlekli bir tır ile sağlandı. Kurulum ise Liebherr LR 13000 paletli vinci ile gerçekleştirildi. 2’nci güç ünitesindeki kaplamanın montajından sonra, reaktör şaftının güçlendirme ve betonlama aşaması başlayacak.

Rosatom’un Atomspets servis şirketinde üretilen kaplama, Akkuyu NGS sahasına deniz yoluyla teslim edildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Akkuyu NGS sahasındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2’nci ünitede reaktör şaftının kaplamasının montajı ile önemli bir aşama daha tamamlandı. Volgodonsk şehrinden gelen büyük tonajlı kargo, Doğu Kargo Terminaline ulaştırıldı ve çok tekerlekli bir tır kullanılarak yapım aşamasındaki güç ünitesine teslim edildi. Reaktör şaftının sızdırmazlığını sağlayan bir kalıp olan kaplama, aynı zamanda yakıt ikmalinin gerçekleşeceği havuzun da önemli bir parçasını oluşturuyor.”

İnşaat ve montaj çalışmaları dört güç ünitesinin yanı sıra kıyı yapıları, güç dağıtım sistemleri, idari binalar, eğitim-uygulama merkezi ve nükleer güç santrali fiziksel koruma tesisleri gibi ana ve yardımcı tesislerin tüm bölümlerinde kesintisiz olarak sürüyor.