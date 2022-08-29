Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaların, her zamanki hızıyla devam ettiği bildirildi.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaların, her zamanki hızıyla devam ettiği bildirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. İletişim Biriminden yapılan açıklamada, inşaat ve montaj çalışmalarının dört güç ünitesinin yanı sıra kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemleri, idari binalar, eğitim-uygulama merkezi ve nükleer güç santrali fiziksel koruma tesisleri gibi ana ve yardımcı tesislerin tüm bölümlerinde kesintisiz olarak devam ettiği kaydedildi.

Önemli inşaat ve montaj işlemlerinin takvime uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Ağustos ayında 1’inci güç ünitesinin türbin yoğuşturucusunun kurulumuna başlanmıştır. 14 Ağustos’ta ise 1’inci güç ünitesinin reaktör binasına reaktör bölmesinin en önemli mekanizmalarından biri olan kutup vinci kurulmuştur. Geçtiğimiz günlerde Akkuyu NGS sahasında hava kanalları üretimi için yeni bir üretim atölyesi de hizmete girmiştir. 2’nci güç ünitesinin reaktör bölmesinde ise reaktör şaftının kaplamasının montajı için hazırlıklar devam etmektedir" denildi.

Akkuyu NGS'nin yönetim personelinin eğitimine yönelik programın da aktif olarak uygulandığı kaydedilen açıklamada, "Programdan mezun olan 5 Türk vatandaşı bu yıl 'reaktör işletim baş uzmanı' pozisyonu için teorik ve uygulamalı eğitim kurslarının tümünü başarıyla tamamlamış ve testlerin sonuçlarına göre yüksek düzeydeki bilgi ve becerilerini kanıtlamışlardır. Türk uzmanlar, Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesi devreye alındıktan sonra reaktörün yönetiminde Rus çalışma arkadaşları ile eşit olarak yer alacaklardır" ifadelerine yer verildi.



"İşten çıkarma iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin toplu işten çıkarma yaptığı veya çalışanlarına zorunlu izin verdiği şeklinde medyada ve sosyal ağlarda yayınlanan iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu iddialar, Akkuyu NGS projesini itibarsızlaştırmak amacıyla anonim kaynaklar tarafından ortaya atılmaktadır. Akkuyu NGS'nin yeni ana yüklenicisi TSM Enerji ile inşaat ve montaj işleriyle ilgili sözleşmeleri yeniden imzalayan şirket personeli ve alt yükleniciler, Türkiye'nin ilk nükleer santrali için mesleki görevlerini yerine getirmeye ve inşaat projesinin hayata geçirilmesine katkıda bulunmaya devam etmektedir."