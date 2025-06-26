Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) güvenlik süreçlerinin değerlendirildiği önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Nükleer Düzenleme Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, santralde görev yapan kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri, alınan güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar ele alındı.

Toplantıya Vali Toros’un yanı sıra; Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Mersin Grup Komutanı Albay Fecri Yılmaz da katıldı.

Toplantının ardından Vali Atilla Toros, Akkuyu NGS Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Burada görevli personelle bir araya gelen Vali Toros, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kahraman jandarma personeline görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, sadece enerji üretimi açısından değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından da büyük önem taşıyor. Bu nedenle bölgede görev yapan kolluk kuvvetlerinin çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.