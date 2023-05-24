Balakovo NGS’de düzenlenen Dünya Nükleer Operatörler Birliği (WANO) Moskova Merkezi'nin etkili operasyonel karar alma metodolojisi konulu eğitim seminerine Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’a bağlı Elektrik Enerjisi Bölümü Rosenergoatom'ın rol oynadığı 7 nükleer enerji santralinden 20'nin üzerinde uzman katıldı.

Üç gün süren seminere katılanlar arasında Akkuyu NGS’den uzmanlar da yer aldı. Katılımcılar, deneyimli uzmanların rehberliğinde, operasyonel karar alma kavramını irdeleyip uygulamaya koydular.

WANO Moskova Merkezi Eğitim Programı Başkanı Sergey Loktionov seminere ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu tür seminerler küçük, orta ve üst düzey yöneticilerin liderlik becerilerinin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Balakovo NGS ile çok uzun süredir iş birliği yapıyoruz, bizim güvenilir ortağımız. Birlikte çalıştığımız yıllar boyunca burada birçok çalışma toplantısı ve üç eğitim semineri düzenledik. Bunlardan ikisi orta düzey yöneticiler ve vardiya amirleri için liderlik konuluydu” dedi.

Teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşan seminerin teori kısımda karar alma türleri, operasyonel karar alma metodolojisi hakkında bilgi ve dünyadaki nükleer santrallerde farklı zamanlarda çeşitli durumlarda alınan olumlu ve olumsuz kararlardan örnekler verildi. Daha sonra, alınan kararlar uygulamaya koyuldu. Seminerin sonuçlarına göre katılımcılar güç ünitelerinin işletilmesi sırasında nükleer santrallerin güvenli ve verimli şekilde işletilmesini sağlamak için en uygun çözümün bulunması gerektiğinin altını çizdiler. Seminerde, durumun analiz edilmesinin, olası risklerin değerlendirilmesinin, geçmiş işletme deneyimine ve uygun metodolojiye dayanarak karar verilmesinin etkili bir operasyonel kararın önemli unsuları olduğunu da vurguladı.

Seminerin sonunda, konuklar ve katılımcılar rehber eşliğinde Balakovo NGS'nin 4’üncü güç ünitesini gezdi.