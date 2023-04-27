Türkiye’nin en büyük yatırımları arasında bulunan ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS için bugün ilk nükleer yakıt getirme töreni yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantı ile katılacağı törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferansla bağlanacak.

Öte yandan "Erdoğan Dijital Medya" hesabından Akkuyu NGS ile ilgili yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törene canlı bağlantıyla katılacağı hatırlatıldı. Santralin yatırım bedelinin 20 milyar dolar olduğu belirtilen paylaşımda, doğal gaz ithalatını yıllık 1,5 milyar dolar düşüreceği, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağı bilgilerine yer verildi.