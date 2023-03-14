Yarışmalarda Akkuyu NGS’yi Yangın Güvenlik Amirliği’nde görev yapan ve santralin en genç itfaiyecisi olan 21 yaşındaki 3. sınıf itfaiyeci Yunus Çiftçi ile 46 yaşındaki 1. sınıf itfaiyeci Hüsnü Fil temsil etti.

Ekipler iki gün boyunca itfaiyecilik mesleğinin unsurlarını kapsayan beden eğitim egzersizleri ve çeşitli mesafelerde koşu da dahil olmak üzere 15 ayrı disiplinde mücadele etti. Belediye İtfaiyesi’nin sahasında düzenlenen yarışmanın sonuçları, bölgenin itfaiye teşkilatına aday seçiminde fiziksel hazırlıkla ilgili mevcut standartların oluşturulmasında belirleyici oldu.

Yangın Güvenlik Birim Şefi Roman Melnikov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akkuyu Nükleer Yangın Güvenlik Birimi çalışanları devamlı olarak eğitim ve antrenman sürecindeler. Bunun antrenmanlar hem acil durum müdahale becerilerini hem de fiziksel egzersizleri kapsıyor. Bu nedenle Yunus Çiftçi’nin yarışmada birinci, Hüsnü Fil’in ise ikinci olması hiç şaşırtıcı değil. Mersinli meslektaşlarımıza davetleri ve sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Yarışmaların ardından organizatörler, katılımcıların sonuçlarını değerlendirecek ve Mersin ili itfaiye teşkilatlarına personel seçimi için giriş sınavı kriterlerini düzenleyecek.

Akkuyu NGS Yangın Güvenlik Birimi çalışanları, uluslararası spor etkinliklerinde birçok kez dereceye girerek farklı ödüllere layık görüldü. AKKUYU NÜKLEER itfaiyecileri son olarak 2022 yılında Lizbon’daki Dünya İtfaiye Oyunları’na katılarak 38 madalya kazanmıştı. 2015 yılında kurulan AKKUYU NÜKLEER itfaiye birimi, , 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti standartları uyarınca uluslararası bir şirket bünyesinde faaliyet göstererek yetkili itfaiye belgesini alan ilk itfaiye birimi olma özelliği taşıyor.

Çalışanlar, olağanüstü derecede yüksek bir profesyonellik sergileyerek sürekli olarak eğitim programlarına ve Türkiye Cumhuriyeti itfaiye teşkilatının tatbikatlarına katılıyor. Akkuyu NGS itfaiyecileri, Türk meslektaşlarına da yangınların söndürülmesinde birçok kez yardım etti. Birim ayrıca Şubat ayında meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay’daki İskenderun Limanı’nın kargo terminalinde çıkan yangının söndürülmesinde sergilediği cesareti ve özverili çalışmaları nedeniyle profesyonel ödüllere layık görüldü.