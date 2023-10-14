Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında, 1 hafta arayla ikince kez yaşanan iş kazasında yüksekten düşen bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akkuyu NGS inşaat sahasında görev yapan müteahhitlik şirketi çalışanı bir işçi, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaralı işçi, mesai arkadaşlarının yardımı ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Akkuyu NGS sahasında geçtiğimiz hafta yine bir 1 işçi iskeleden düşerek hayatını kaybetmişti.