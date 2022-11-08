Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında işçilere uzmanlık eğitimi verilmesine yönelik olarak faaliyet gösteren eğitim merkezi, ilk mezunlarını verdi.

Akkuyu NGS çalışanları, profesyonel ön eğitim kursunu tamamlayarak Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekliliklerine uygun olarak ilk sertifikalarını aldılar.

TSM Enerji’nin 14 çalışanından oluşan ilk mezun grubu, “Sapancı” uzmanlık alanındaki eğitim kursunu tamamlayarak devlet tarafından verilen ve Türkiye, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerinde tanınan sertifikalarını aldı. Akkuyu NGS Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü uyarınca Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile doğrudan iş birliği yapabiliyor. Bu iş birliği sayesinde, kaynakçı, proses ekipmanı kurulumcusu, çelik ve betonarme yapıları kurulumcusu, nükleer santral ekipmanı montajcısı, termistör, sapancı, kalıp montajcısı, tesisatçı ve beton işçisi olmak üzere 11 iş uzmanlığı alanı için eğitim merkezinde kurs düzenlendi. Üretimi kesintiye uğratmadan verilen ön eğitim, ek eğitim veya yeniden eğitim, yeni personel seçimini ve işe alınma prosedürlerini optimize etmenin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’ndeki diğer eğitim merkezleriyle etkileşimi kolaylaştırmaya da imkan tanıyor.

NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, “Öncelikle, meslek sahibi ve Türkçe bilen yüksek nitelikli çalışanlar, sahadaki meslektaşlarıyla etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri için eğitime davet ediliyor. Çalışan personelin eğitimi için ihtiyaca yönelik olarak inşaat departmanı başkanlarının talebi üzerine eğitim grupları oluşturuluyor. Şimdiden 40 kişilik yeni bir grup oluşturuldu. Bu grup, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı’nın yüksekte çalışmaya kabul şartlarına uygun olarak ‘İskele Montaj İşçisi’ olarak eğitilecek" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin ana yüklenicisi Titan2 Ic İçtaş İnşaat A.Ş., Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Akkuyu NGS’nin inşasında görev alacak uzmanların eğitimi ve sertifikalandırılması alanında iş birliğine ilişkin protokol imzalanmıştı. Bu protokol uyarınca, inşaatı devam eden santralin çalışanları Akkuyu NGS sahasındaki İşçi Eğitim Merkezi’nde çeşitli alanlarda eğitim alıyor ve devlet tarafından verilen sertifikaları almaya hak kazanıyor.

Eğitim Merkezinin, 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 200 çalışana eğitim vermeyi planlanıyor.