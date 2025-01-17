Akkuyu NGS çalışanları, barınma ve beslenme şartlarını protesto etti

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçiler, kaldıkları kamptaki barınma ve beslenme şartlarını protesto etti.

Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde inşaatı devam eden Akkuyu NGS çalışanı bir grup işçi, akşam saatlerinde kaldıkları kamp alanında ateş yakarak protesto gösterisinde bulundu. Kamptaki barınma şartları ile yemek ve sıcak su kısıtlamasını protesto eden işçiler, yönetimi istifaya çağırdı. Yaktıkları ateşin etrafında toplanarak gösteri yapan işçiler, kamptaki şartlarının iyileştirilmesini istediler.