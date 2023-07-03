Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Belediyesi’nin Akarca Mahallesi’ndeki sürdürdüğü sokak düzenlemeleri çerçevesinde, 23. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali programında açılışı yapılacak olan Tarihi Akkuyu Meydanı’ndaki duvar resimleri şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından, kentin en eski sokaklarından biri olan, denizkızı söylencesi ile de bilinen, Kent Müzesi, Osman Zeki Oral’ın evi, Mehmet Çelikel Cami ve Heracles Sarayı gibi birçok değeri içinde barındıran Akarca Mahallesi’nde yer alan “Tarihi Akkuyu Meydanı” ile ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Düzenlemeler çerçevesinde meydan ile Kent Müzesi arasındaki sokakta yer alan bazı evlerin duvarları, Ressam Sevinç Yıldız Güzen ve yerel ressamların emeği ile çeşitli duvar resimleriyle renklendirildi. Çalışmalar süresince Akarca Mahallesi Muhtarı İlknur Güleri Tekin ve mahalle sakinleri sanatçılara çeşitli ikramlarla destek olurken, henüz açılışı yapılmamasına rağmen sokaktan geçen her yaştan vatandaş duvar resimlerine ilgi gösterdi, fotoğraflarını çekerek sosyal medyalarında paylaştı.