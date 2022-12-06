Ordu Büyükşehir Belediyesi, Akkuş ilçesinin en zorlu güzergahlarından biri olan ilçe merkezi ile Salman Mahallesi arasındaki mesafeyi en aza indirecek yeni ve alternatif bir güzergahı beton yol ile buluşturuyor. Toplam uzunluğu 17 kilometre olan yolda 3 bin 600 metrelik mesafedeki beton yol çalışmaları tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Akkuş ilçesinin en zorlu güzergahlarından biri olan ilçe merkezi ile Salman Mahallesi arasındaki mesafeyi en aza indirecek yeni ve alternatif bir güzergahı beton yol ile buluşturuyor. Toplam uzunluğu 17 kilometre olan yolda 3 bin 600 metrelik mesafedeki beton yol çalışmaları tamamlandı.

Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Ordu’da, ulaşıma yapılan yatırımlar sürüyor. İlçe merkezlerinde, altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, kırsal yol ağlarındaki mahalle ve grup yollarını da konforlu bir yapıya dönüştürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla gerek kent merkezlerinde gerekse mahalle yollarındaki birçok noktada yoğun bir mesai gerçekleştiriliyor. İl genelinde belirli bir program çerçevesinde gerçekleşen yatırımlarla, vatandaşlara konforlu bir ulaşımın kapıları aralanıyor.

Toplam uzunluğu 17 kilometre

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Akkuş ilçesinde Salman, Akpınar ve Seferli mahalleleri üzerinden ilçe merkezine bağlantı sağlayan en kısa güzergahı beton yol ile buluşturuyor. 17 kilometre uzunluğundaki yolda Çağman Yaylası sınırları içerisindeki 3 bin 600 metrelik mesafedeki beton yol çalışmaları tamamlandı.

Toplam 9 mahalleye hizmet sağlayacak

Akpınar ve Seferli mahallerine de bağlantı sağlayan güzergâh tamamlandığında, dik ve keskin virajlara sahip, Akkuş-Salman arasındaki güzergaha alternatif bir yol oluşturulacak. Ulaşım konforu artacak. Güzergah aynı zamanda, Dağyolu, Ambargürgen, Şahin, Gürgenliyatak, Çökek ve Kargı Mahallerine de ulaşım sağlayacak.