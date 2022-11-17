Ordu’nun Akkuş Belediyesi, DOKAP ve Akkuş Ziraat Odası iş birliği ile ekonomiye ve istihdama katkı sağlanması amacıyla ilçeye organik fındık işleme tesisi kurulacak.

Ordu’nun Akkuş Belediyesi, DOKAP ve Akkuş Ziraat Odası iş birliği ile ekonomiye ve istihdama katkı sağlanması amacıyla ilçeye organik fındık işleme tesisi kurulacak.

Akkuş’ta üretilen organik fındığın işlenmesi ve paketlenmesini kapsayan tesisin toplam bütçesi 5 milyon 380 bin lira olurken, proje amacıyla ise bölgede üretilen organik fındıklar tesiste işlenerek pazara ulaşacak. Akkuş organik tarımla ilgili önemli süreçlerin yaşandığını belirten DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, “Bugün Akkuş ilçemizde fındıkla ilgili DOKAP’a sunulan nitelikli ve güzel bir projemizin imza törenini gerçekleştirdik. Akkuş fasulyesiyle ilgili daha önce çok önemli çalışmalara imza atıldı. Organik fındıkla ilgili de aynı süreci desteklemek için bizlere sunulan 5 milyon TL’lik projeyi değerlendirerek olumlu bulduk. Organik fındığın daha nitelikli işlenmesi ve paketlenmesi için destek vereceğiz” dedi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, "Bu proje bölgemizde üretilen organik ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesinde önemsediğimiz toplamda 5 milyon TL’lik bir projedir. Bu tesiste bölgemizdeki organik ürünler işlenecek paketlenecek ve pazara ulaşacak" diye konuştu.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ise “Bölgemizde üretilen fındığımıza katma değer katabilmek, daha iyi pazarlayabilmek adına böyle bir tesisi ilçemize kazandıralım istedik. Dosyamızı hazırlayarak DOKAP Başkanlığımıza sunduk ve kabul gördü. İnşallah bu tesis sayesinde fındığımızı daha değerli bir şekilde pazara ulaştıracağız" şeklinde konuştu.