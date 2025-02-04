Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in nitelikli tarım alanında üretim ve verimliliği destekleyen çalışmaları ile geçen yıllar üretimi dahi kısıtlı alanlarda yapılan Akkuş şeker fasulyesi, zincir marketlerde yerini alan marka değeri yüksek bir ürün haline geldi.

Akkuş ilçesinde yıllarca kısıtlı alanlarda üretimi gerçekleştirilen Akkuş şeker fasulyesinde, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in destek olmaya başlamasından bu yana olumlu gelişmeler yaşanıyor. Başkan Güler’in destekleriyle Akkuş Şeker Fasulyesi Paketleme Tesisi üretim kapasitesini her geçen gün arttırarak, geniş bir pazara ulaştı. Başkan Güler’in öncüsü olduğu çalışmalarla pazar alanı genişleyen Akkuş şeker fasulyesi, Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden birinde yerini alarak, marka değeri yüksek bir ürün haline geldi.

"Üretim 10 tondan 900 tona ulaştı, üretici ve Akkuş oldu"

Türkiye’nin sevdiği bir lezzet haline gelen Akkuş şeker fasulyesi Akkuşlu üreticilerin de yüzünü güldürdü. Zincir market ile ticaretin artarak devam ettiğini belirten Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, bu süreçte destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti. Bu önemli pazarlama ile kazananın Akkuş ve Akkuşlu üreticiler olduğunu, üretimin ise 10 tondan 900 tona kadar ulaştığını aktaran Başkan Kaya, "Akkuş şeker fasulyesi bizim olmazsa olmazımız, beyaz altınımız. Akkuş şeker fasulyesinin bugünlere gelmesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın emek ve destekleri çok büyük. 100 üretici ile başladığımız bu alanda şuanda 2 bin, 2 bin 500 üreticiye ulaştık. Ekim alanlarımız çok genişledi. 5 ila 10 ton arası üretim yaparken bugün bu rakam 900 tona ulaştı. Daha önceleri ürettiğimiz ürünlere pazar bulmakta çok zorlanmıştık. Bunun üzerine durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız ile paylaştık. Başkanımızın girişimleri ve ORTAR A.Ş vasıtası ile ürünlerimizi zincir market üzerinden satışa sunduk. Bu yıl da sürdürülebilir bir pazarlama amacıyla yine zincir market ile iş birliği yaparak ürünlerimizi tırlara yükleyerek paketleme tesisine gönderdik. Bu çalışma da Büyükşehir Belediye Başkanımızın emeği çok büyüktür kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bundan sonra üretimi arttıracak her türlü çalışmayı yapacağız. Burada kazanan Akkuş olacak burada kazanan üreticilerimiz olacak" dedi.