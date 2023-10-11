Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bir dizi programa katılmak ve incelemelerde bulunmak için Akkuş ilçesine giden Başkan Güler, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta ilçe ziyaretleri yapan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, Akkuş ilçesindeydi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları ve yapım çalışmalarında son aşamaya gelen projeleri yerinde inceleyerek bilgi alan Başkan Güler, ilçe merkezinde yapılan ve Akkuş’u ışıl ışıl yapan aydınlatma çalışmasının açılışını da gerçekleştirdi. Başkan Güler, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Hilmi Güler: “Akkuş’a hizmet atağımız devam edecek”

Akkuş ilçesinde yapılan çalışmaların ilçeye ayrı bir değer kattığının altını çizen Başkan Hilmi Güler, yapılan ve yapım çalışmalarında sona gelinen projelerle ilçenin bölgede hızla yükseldiğini belirtti.

Başkan Güler, “Akkuş ilçemizin en uzun caddesi olan İstiklal Caddesinde alt ve üstyapı çalışmalarını tamamen kendi ekip ve araçlarımız ile tamamladık. En son aydınlatma sistemini de tamamlayarak açılışını yaptık. İlçede yol, su, tarım ve turizm yatırımlarımız var. Yaptığımız ve son aşamaya getirdiğimiz çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Akkuş’a yol, su ve altyapı reformu

Akkuş’a ayrıca yol, içme suyu ve diğer altyapı alanlarından büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Güler, şu bilgileri verdi:

“Kırsaldaki ilçelerde sürdürdüğümüz devrim niteliğindeki tarım ve hayvancılık desteklerinin yanı sıra, dağınık yerleşimin bir hayli yaygın olduğu Akkuş’umuzda, coğrafyanın zorluğuna aldırış etmeden İlçe tarihinin en büyük altyapı, yol ve su yatırımlarına imza attık. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, 2019 yılından bu yana sadece altyapı, yol ve su yatırımları kapsamında, Akkuş ilçemize 108 bin 200 metre uzunluğunda asfalt ve beton yolu, 78 bin 320 metre yeni yol açma ve yol genişletme çalışması, 42 bin 923 metre yeni içme suyu hattı, 5 bin 680 metre yeni kanalizasyon hattı, 3 bin 980 metre yeni yağmur suyu hattı, 185 metreküp taş duvar çalışması, 8 adet içme suyu deposu, 4 adet su alma yapısı ve 1 adet gölet çalışması tamamlanarak hizmete sunuldu”

Öte yandan Başkan Hilmi Güler, “Ordu’nun ikinci yüzyılına rekorlarla imzamızı atmaya, eser ve hizmet belediyeciliğimizi 19 ilçemizin tamamında hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

İsa Demirci: “Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz”

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci de Başkan Güler döneminde ilçenin bu zamana kadar almadığı yatırımları aldığının altını çizdi. Tüm bu çalışmalar için Başkan Güler’e teşekkür eden Başkan Demirci, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve başladığı günden itibaren ilçemize yaptığı projelerle ilçemiz hızla yükselen bir ilçe oldu. Bu kapsamda Akkuş ilçemizin en eski caddelerinden birisi olan İstiklal Caddemizde Büyükşehir Belediyemiz tarafından alt ve üst yapım çalışmasının ardından tamamlanan aydınlatma projesinin açılışını gerçekleştirdik. Gerçekten de ilçemize yakışır bir çalışma oldu. Sayın Başkanımızın Bakanlığı döneminde de ilçemize ciddi katkıları olmuştu. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de ilçemize çok ciddi yatırımlar ve hizmetleri oldu. Ben her proje için kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Hilmi Güler, açılış töreninin ardından esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi. Akkuş’lulardan büyük ilgi gören Başkan Güler, esnaf ile çay sohbeti yaparak sohbet etti, hayırlı kazançlar dileğinde bulundu.