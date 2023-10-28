Akkök Holding, Cumhuriyet’in 100. yılını “Köklerimiz 100 Yıldır Cumhuriyet” mesajıyla çekilen reklam filmi ile kutluyor. Türkiye’nin sevilen oyuncularından Mehmet Aslantuğ’un seslendirdiği filmin müziği ünlü besteci Rahman Altın’a ait.

Akkök Holding, 2023 senesi başından itibaren kendi adına atıfta bulunarak “Köklerimiz 100 Yıldır Cumhuriyet” logosunu ve sloganını kullanıyor. Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak üzere hazırlattığı özel reklam filminde holding, “Köklerimiz 100 Yıldır Cumhuriyet” mesajına vurgu yapıyor.

Yönetmenliğini Hakan Yakıcı’nın üstlendiği ve müziğini ünlü besteci Rahman Altın’ın hazırladığı filmin seslendirmesini ise, Türkiye’nin sevilen oyuncularından Mehmet Aslantuğ yaptı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve bugün 100. yaşını kutlayan Cumhuriyet, filmde büyük gövdesi ile ihtişamlı ve uzun ömürlü bir çınar ağacı ile simgeleniyor. Reklam filminde, Cumhuriyetin çatısı altında özgürce yaşayan çocuklar, geleceğe umutla bakan gençler, çalışmaktan yılmayan ve ulu çınarın gölgesinde dinlenen kadınlar ve teleskopu ile önemli keşiflerde bulunmak için sürekli çalışan bilim insanı gibi toplumun farklı renkleri temsil ediliyor. Şimdiki zamandan geçmişe, Cumhuriyet tohumunun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilk atıldığı yıllara doğru giden bir kurgu izleniyor.

Mehmet Aslantuğ’un coşkulu ve duygulandıran sesinden, “Cumhuriyet özgürlüktür, gelecektir! Umuttur, Cumhuriyet! Çalışmaktır hiç durmadan, gurur duymaktır emeğinle. Keşfetmektir, inanmaktır.” cümleleriyle devam eden film, Cumhuriyet, Ulu Önder Atatürk’ün milletine olan inancıyla ektiği tohumdan yeşeren bir çınardır. Köklerimiz 100 yıldır Cumhuriyet, kalbimizde hep sen!” sözleri ile sona eriyor.