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Topladığı 28 puanla sezonu 7. sırada tamamlayan Altındağ Akkışlaspor, gelecek sezonda Süper Amatör Küme’de yoluna devam edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Altındağ Akkışlaspor’da büyük sevinç var. Ligin son hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor karşısında 2-0 geriye düşen Akkışlaspor, son 5 dakikada bulduğu 2 golle sahadan 2-2’lık eşitlikle ayrılarak ligde kalmayı başardı. Akkışlaspor ligde 22.hafta sonunda oynadığı 20 maçta 9 galibiyet,4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 28 puan topladı.

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Altındağ Akkışlaspor, ligin son maçında Kayseri Şekerspor ile 2-2 berabere kalarak ligde kaldı.

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