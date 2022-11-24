Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Akkışla ilçesinde atıl durumda bulunan okul lojmanının tadilatını kısa sürede yaparak, öğretmenlerin hizmetine sundu. Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Akkışla ilçesinde atıl durumda bulunan okul lojmanının tadilatını kısa sürede yaparak, öğretmenlerin hizmetine sundu. Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Eğitim alanında yapılan hizmetlere ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından Akkışla ilçesinde atıl durumda bulunan okul lojmanı tadilatı yapıldı. Lojmanın fayans, elektrik, sıhhi tesisat tamiratı ile doğalgaz, laminant parke, alçı boya işleri yapılırken, banyo ile WC’nin tüm tadilatı da gerçekleştirildi. Büyükkılıç’ın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Akkışla’da atıl durumda bulunan lojman kısa sürede kullanılır duruma getirildi. Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Büyükşehir’in hizmeti için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Arslan, lojmanın kısa sürede tadilatının tamamlandığını belirterek, "İlçemizde maliyeye ait Milli Eğitim’in kullandığı lojmanlar vardı. İlçemiz adına Memduh başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. 10 gün sürmedi. İçerisi atıl vaziyetteydi, başkanımız talimatı verdi, 10 gün içerisinde evleri öğretmenlerimizin oturacağı boyuta geldi, doğalgazımız da geldi, öğretmenler eğitimlerini devam ettirecekler” diye konuştu.

Atıl durumdaki lojmanı tekrar öğretmenlerin hizmetine sunan Başkan Büyükkılıç da "Amacımız, metruk lojmanları aktif hale getirip, ulaşım bağlamında, hem memur kardeşlerimize imkân ve fırsat tanıma hem de milli serveti heba etmemektir" ifadelerinde bulundu.